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https://sputniknews.com.tr/20230121/ankara-ticaret-odasi-baskani-devlete-odemelerini-duzenli-bir-sekilde-yapan-mukellefler-unutulmamali-1066006421.html
Ankara Ticaret Odası Başkanı: Devlete ödemelerini düzenli bir şekilde yapan mükellefler unutulmamalı
Ankara Ticaret Odası Başkanı: Devlete ödemelerini düzenli bir şekilde yapan mükellefler unutulmamalı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi ve sigorta primi gibi devlete olan borçlarını düzenli ödeyen mükelleflerin desteklenmesini talep etti. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T10:52+0300
2023-01-21T10:52+0300
ekonomi
ankara ticaret odası (ato)
ödeme
vergi
vergi borcu
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Baran, yazılı açıklamasında, gelecek hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündeme gelmesi beklenen vergi ile sigorta primi gibi devlete olan borçlara yapılandırma imkanı getirecek pakette, vergisini düzenli ödeyen vatandaşların da yer alması gerektiğini vurguladı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından bu yana devam eden koşulların sektörlere yönelik etkilerini yakından takip ettiklerini bildiren Baran, şunları kaydetti:Baran, geçmişte talep ettikleri gibi vergi ödemelerinde kredi kartının kullanıma açıldığını anımsatarak, 200 bin lira olan sınırın kaldırılarak mükellefin alabildiği kart limitine göre olmasını istedi.'Kredi kartı komisyonu alınmasın'Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerinde kredi kartına komisyon veya vade farkı uygulandığına işaret eden Baran, düzgün ve düzenli ödemesini yapan mükelleflerden bu farkın alınmamasını talep etti.Yapılandırmaların maddi boyutu kadar psikolojik boyutunun da bulunduğuna vurgu yapan Baran, "Ödemelerini düzgün ve düzenli bir şekilde yapan mükelleflerin de bu paket içerisinde hatırlanarak teşvik edilmeleri üyelerimizin moral ve motivasyonunu yükseltecektir." ifadesini kullandı.Baran, şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanmasının da ATO üyelerinin talepleri arasında yer aldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230120/cumhuriyet-tarihinin-en-kapsamli-borc-yapilandirma-paketi-geliyor-1065961697.html
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ankara ticaret odası (ato), ödeme, vergi, vergi borcu
ankara ticaret odası (ato), ödeme, vergi, vergi borcu

Ankara Ticaret Odası Başkanı: Devlete ödemelerini düzenli bir şekilde yapan mükellefler unutulmamalı

10:52 21.01.2023
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AA
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi ve sigorta primi gibi devlete olan borçlarını düzenli ödeyen mükelleflerin desteklenmesini talep etti.
Baran, yazılı açıklamasında, gelecek hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündeme gelmesi beklenen vergi ile sigorta primi gibi devlete olan borçlara yapılandırma imkanı getirecek pakette, vergisini düzenli ödeyen vatandaşların da yer alması gerektiğini vurguladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından bu yana devam eden koşulların sektörlere yönelik etkilerini yakından takip ettiklerini bildiren Baran, şunları kaydetti:
"Dün medyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü gerçekleştireceği kabine toplantısında yapılandırma paketinin gündemde olacağı belirtildi. Hükümetimizin reel sektöre duyarlılık göstermesinden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu noktada bir konuya özellikle dikkati çekmek istiyoruz. Borcunu ödeyemeyen kadar, devlete olan yükümlülüklerini tüm sorumlulukların önüne alan, kendi kaynağı olmadığında kredi kullanarak yükümlülüklerini yerine getiren, devlete borcu olmayan mükelleflerimiz de var. Şartların ne olduğuna bakmaksızın, devlete olan ödemelerini aksatmadan, düzgün ve düzenli bir şekilde yapan mükellefler unutulmamalı. Borçlulara ödeme fırsatı tanırken borcunu zamanında ödeyen mükellefi de destekleyelim."
Baran, geçmişte talep ettikleri gibi vergi ödemelerinde kredi kartının kullanıma açıldığını anımsatarak, 200 bin lira olan sınırın kaldırılarak mükellefin alabildiği kart limitine göre olmasını istedi.

'Kredi kartı komisyonu alınmasın'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerinde kredi kartına komisyon veya vade farkı uygulandığına işaret eden Baran, düzgün ve düzenli ödemesini yapan mükelleflerden bu farkın alınmamasını talep etti.
Yapılandırmaların maddi boyutu kadar psikolojik boyutunun da bulunduğuna vurgu yapan Baran, "Ödemelerini düzgün ve düzenli bir şekilde yapan mükelleflerin de bu paket içerisinde hatırlanarak teşvik edilmeleri üyelerimizin moral ve motivasyonunu yükseltecektir." ifadesini kullandı.
Baran, şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanmasının da ATO üyelerinin talepleri arasında yer aldığını belirtti.
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