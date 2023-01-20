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https://sputniknews.com.tr/20230120/cumhuriyet-tarihinin-en-kapsamli-borc-yapilandirma-paketi-geliyor-1065961697.html
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor
Borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T09:05+0300
2023-01-20T09:51+0300
türkiye
borç
borç yapılandırma
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NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor.Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.Yapılandırma paketiyle ilgili çok özel ayrıntılar şöyle:
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borç, borç yapılandırma
borç, borç yapılandırma

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

09:05 20.01.2023 (güncellendi: 09:51 20.01.2023)
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Borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor.

Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Yapılandırma paketiyle ilgili çok özel ayrıntılar şöyle:
31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.
Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.
Belediyelere ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.
Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.
Yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.
Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.
Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.
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