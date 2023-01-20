https://sputniknews.com.tr/20230120/cumhuriyet-tarihinin-en-kapsamli-borc-yapilandirma-paketi-geliyor-1065961697.html

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor

Borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T09:05+0300

2023-01-20T09:05+0300

2023-01-20T09:51+0300

türkiye

borç

borç yapılandırma

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NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor.Paket, önümüzdeki hafta başında Kabine toplantısında değerlendirilecek.Yapılandırma paketiyle ilgili çok özel ayrıntılar şöyle:

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borç, borç yapılandırma