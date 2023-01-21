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https://sputniknews.com.tr/20230121/andrew-tatein-romanyadaki-gozalti-suresi-30-gun-daha-uzatildi-1065999746.html
Andrew Tate'in Romanya'daki gözaltı süresi 30 gün daha uzatıldı
Andrew Tate'in Romanya'daki gözaltı süresi 30 gün daha uzatıldı
Romanya'da, suç örgütü üyesi olmak ve insan kaçakçılığı yapmak dahil çeşitli suçlardan gözaltına alınan eski kick boksçu Andrew Tate'in gözaltı süresi 30 gün... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T02:29+0300
2023-01-21T02:29+0300
dünya
andrew tate
romanya
gözaltı
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Romanya Organize Suçları ve Terörü Araştırma Şube Müdürlüğü (DIICOT) Sözcüsü Ramona Bolla, soruşturmayı yürüten savcıların dün mahkemeden Aralık 2022'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan Andrew ve kardeşi Tristan Tate'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltı süresinin 30 gün daha uzatılmasını talep ettiğini söyledi.Bolla, hakimin, söz konusu talebi bugün kabul ettiğini belirtti.Sosyal medya fenomeni olan 36 yaşındaki Andrew Tate, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanıt aradıkları için gözaltındayım. Suçsuz olduğumuz için hiçbir zaman bulamayacakları kanıtı" ifadelerini kullandı.Suçsuz olduklarını kanıtlayan ifade ve somut delillerin görmezden gelindiğini belirten Tate, hakkında yürütülen davanın siyasetle ilgili olduğunu savundu.Söz konusu 4 kişinin gözaltı süresi 31 Aralık 2022'de de 30 gün uzatılmıştı. Andrew Tate, kararı temyize götürmüştü ancak talebi reddedilmişti.Neler oldu?Andrew ve Tristan Tate'in de aralarında olduğu 4 kişi, insan ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında 29 Aralık 2022'de Romanya'da gözaltına alınmıştı.Tate ve kardeşine ait olan ve toplam değeri 3.9 milyon dolar olduğu iddia edilen 10'dan fazla gayrimenkule ve otomobil koleksiyonuna el konulmuştu.Savcılık açıklamasında, 4 şüphelinin insan ticareti yapmak ve suç örgütü kurmakla suçlandığı, grup tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen 6 mağdurun tespit edildiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230104/gozaltindaki-andrew-tate-ve-kardesinin-araba-koleksiyonlarina-el-konuldu-1065386089.html
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andrew tate, romanya, gözaltı
andrew tate, romanya, gözaltı

Andrew Tate'in Romanya'daki gözaltı süresi 30 gün daha uzatıldı

02:29 21.01.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUAndrew Tate
Andrew Tate - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
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Romanya'da, suç örgütü üyesi olmak ve insan kaçakçılığı yapmak dahil çeşitli suçlardan gözaltına alınan eski kick boksçu Andrew Tate'in gözaltı süresi 30 gün daha uzatıldı.
Romanya Organize Suçları ve Terörü Araştırma Şube Müdürlüğü (DIICOT) Sözcüsü Ramona Bolla, soruşturmayı yürüten savcıların dün mahkemeden Aralık 2022'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan Andrew ve kardeşi Tristan Tate'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltı süresinin 30 gün daha uzatılmasını talep ettiğini söyledi.
Bolla, hakimin, söz konusu talebi bugün kabul ettiğini belirtti.
Sosyal medya fenomeni olan 36 yaşındaki Andrew Tate, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanıt aradıkları için gözaltındayım. Suçsuz olduğumuz için hiçbir zaman bulamayacakları kanıtı" ifadelerini kullandı.
Suçsuz olduklarını kanıtlayan ifade ve somut delillerin görmezden gelindiğini belirten Tate, hakkında yürütülen davanın siyasetle ilgili olduğunu savundu.
Söz konusu 4 kişinin gözaltı süresi 31 Aralık 2022'de de 30 gün uzatılmıştı. Andrew Tate, kararı temyize götürmüştü ancak talebi reddedilmişti.

Neler oldu?

Andrew ve Tristan Tate'in de aralarında olduğu 4 kişi, insan ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında 29 Aralık 2022'de Romanya'da gözaltına alınmıştı.
Tate ve kardeşine ait olan ve toplam değeri 3.9 milyon dolar olduğu iddia edilen 10'dan fazla gayrimenkule ve otomobil koleksiyonuna el konulmuştu.
Savcılık açıklamasında, 4 şüphelinin insan ticareti yapmak ve suç örgütü kurmakla suçlandığı, grup tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen 6 mağdurun tespit edildiği belirtilmişti.
Son yılların tartışmalı sosyal medya ünlüsü ve eski kick boksçu Andrew Tate - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
DÜNYA
Gözaltındaki Andrew Tate ve kardeşinin araba koleksiyonlarına el konuldu
4 Ocak, 19:51
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