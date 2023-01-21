https://sputniknews.com.tr/20230121/andrew-tatein-romanyadaki-gozalti-suresi-30-gun-daha-uzatildi-1065999746.html

Andrew Tate'in Romanya'daki gözaltı süresi 30 gün daha uzatıldı

Andrew Tate'in Romanya'daki gözaltı süresi 30 gün daha uzatıldı

Romanya'da, suç örgütü üyesi olmak ve insan kaçakçılığı yapmak dahil çeşitli suçlardan gözaltına alınan eski kick boksçu Andrew Tate'in gözaltı süresi 30 gün... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T02:29+0300

2023-01-21T02:29+0300

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dünya

andrew tate

romanya

gözaltı

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Romanya Organize Suçları ve Terörü Araştırma Şube Müdürlüğü (DIICOT) Sözcüsü Ramona Bolla, soruşturmayı yürüten savcıların dün mahkemeden Aralık 2022'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan Andrew ve kardeşi Tristan Tate'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltı süresinin 30 gün daha uzatılmasını talep ettiğini söyledi.Bolla, hakimin, söz konusu talebi bugün kabul ettiğini belirtti.Sosyal medya fenomeni olan 36 yaşındaki Andrew Tate, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanıt aradıkları için gözaltındayım. Suçsuz olduğumuz için hiçbir zaman bulamayacakları kanıtı" ifadelerini kullandı.Suçsuz olduklarını kanıtlayan ifade ve somut delillerin görmezden gelindiğini belirten Tate, hakkında yürütülen davanın siyasetle ilgili olduğunu savundu.Söz konusu 4 kişinin gözaltı süresi 31 Aralık 2022'de de 30 gün uzatılmıştı. Andrew Tate, kararı temyize götürmüştü ancak talebi reddedilmişti.Neler oldu?Andrew ve Tristan Tate'in de aralarında olduğu 4 kişi, insan ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında 29 Aralık 2022'de Romanya'da gözaltına alınmıştı.Tate ve kardeşine ait olan ve toplam değeri 3.9 milyon dolar olduğu iddia edilen 10'dan fazla gayrimenkule ve otomobil koleksiyonuna el konulmuştu.Savcılık açıklamasında, 4 şüphelinin insan ticareti yapmak ve suç örgütü kurmakla suçlandığı, grup tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen 6 mağdurun tespit edildiği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230104/gozaltindaki-andrew-tate-ve-kardesinin-araba-koleksiyonlarina-el-konuldu-1065386089.html

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