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https://sputniknews.com.tr/20230121/alparslan-kuytul-davasinda-5-sanik-icin-tahliye-karari-1066003206.html
Alparslan Kuytul davasında 5 sanık için tahliye kararı
Alparslan Kuytul davasında 5 sanık için tahliye kararı
Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanması sürdü. Mahkeme heyeti 5 sanığın yurt... 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T05:11+0300
2023-01-21T05:11+0300
türkiye
alparslan kuytul
furkan vakfı
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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 9'u tutuklu 13 sanığın iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6 ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul, Erol Ardıç, E.T, E.E, R.T, U.B, R.B, A.A, ve H.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.B, V.T, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.SEGBİS kaydı ile savunması alınan sanık R.T. müşteki Koray Sarısaçlı'yı alıkoymadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.Olayda kullanıldığı ileri sürülen aracın plakasını sökmediğini belirten sanık R.T, "Dosyadaki görüntü izleme tutanağını kabul etmiyorum. Olay günü ben sanıklardan E.E. ile hiçbir yerde buluşmadım. Herhangi bir suç örgütüne katılmadım. Yakalandığım evde de herhangi bir kağıdı yırtarak imha etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadesini kullandı.Söz verilen müşteki Koray Sarısaçlı da savcılık aşamasında verdiği beyanları tekrar ettiğini ve sanıkların hepsinden şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti.Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve sanık Alparslan Kuytul'un iddianameyi düzenleyen savcıya yönelik duruşmadaki hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.A, E.T, E.E, Ü.B. ve R.B'nin yurt dışına çıkma yasağıyla tahliyesine ve diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı yarına erteledi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/alparslan-kuytulun-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1065942128.html
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alparslan kuytul, furkan vakfı
alparslan kuytul, furkan vakfı

Alparslan Kuytul davasında 5 sanık için tahliye kararı

05:11 21.01.2023
© DHAFurkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul
Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
© DHA
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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanması sürdü. Mahkeme heyeti 5 sanığın yurt dışına çıkma yasağıyla tahliyesine karar verdi
Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 9'u tutuklu 13 sanığın iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6 ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul, Erol Ardıç, E.T, E.E, R.T, U.B, R.B, A.A, ve H.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.B, V.T, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
SEGBİS kaydı ile savunması alınan sanık R.T. müşteki Koray Sarısaçlı'yı alıkoymadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Olayda kullanıldığı ileri sürülen aracın plakasını sökmediğini belirten sanık R.T, "Dosyadaki görüntü izleme tutanağını kabul etmiyorum. Olay günü ben sanıklardan E.E. ile hiçbir yerde buluşmadım. Herhangi bir suç örgütüne katılmadım. Yakalandığım evde de herhangi bir kağıdı yırtarak imha etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadesini kullandı.
Söz verilen müşteki Koray Sarısaçlı da savcılık aşamasında verdiği beyanları tekrar ettiğini ve sanıkların hepsinden şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti.
Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve sanık Alparslan Kuytul'un iddianameyi düzenleyen savcıya yönelik duruşmadaki hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.A, E.T, E.E, Ü.B. ve R.B'nin yurt dışına çıkma yasağıyla tahliyesine ve diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı yarına erteledi.
Alparslan Kuytul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
TÜRKİYE
Alparslan Kuytul'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
19 Ocak, 21:04
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