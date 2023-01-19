https://sputniknews.com.tr/20230119/alparslan-kuytulun-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1065942128.html

Alparslan Kuytul'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Alparslan Kuytul'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 9'u tutuklu 13 sanığın iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T21:04+0300

2023-01-19T21:04+0300

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türkiye

furkan vakfı

alparslan kuytul

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Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul, Erol Ardıç, E.T, E.E, R.T, U.B, R.B, A.A, ve V.T. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.B, H.A, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.Bu celse de SEGBİS kaydı ile savunmasına devam eden sanık Alparslan Kuytul, yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, bir suç örgütü olmadıklarını öne sürdü.'Biz sadece vakıf faaliyeti yürüttük'Müşteki Bülent Tümkaya'yı tanımadığını ileri süren sanık Kuytul, "Biz sadece vakıf faaliyeti yürüttük. Kimseye yönelik yağma eylemi gerçekleştirmedik. İddianamede yer alan örgüt içi evlilik iddiasını da kabul etmiyorum. Evlilik konusunda kimseye karışmadım. Dosya kapsamında yer alan müşteki beyanlarının tamamı çelişkilidir. Kimseden para toplamadım" ifadesini kullandı.Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, diğer sanıkların savunmalarının tamamlanması için duruşmayı yarına erteledi.

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