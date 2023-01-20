https://sputniknews.com.tr/20230120/tbmm-baskani-sentoptan-the-economist-dergisinin-kapagina-tepki-1065993294.html

TBMM Başkanı Şentop'tan The Economist dergisinin kapağına tepki

TBMM Başkanı Şentop'tan The Economist dergisinin kapağına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına ilişkin, "Amerika'dan, İngiltere'den, oradan... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T22:46+0300

2023-01-20T22:46+0300

2023-01-20T22:49+0300

mustafa şentop

türkiye

the economist

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Adapazarı ilçesindeki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Şentop, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bir gazetecinin The Economist dergisinin kapağına ilişkin sorusu üzerine Şentop, daha önce de kenarda kalmış siyasetçilerin Türkiye ile ilgili açıklamalarının olduğunu söyledi.Şentop, eski dönemden gelen bazı Avrupalı siyasetçilerin, Türkiye ile ilgili birtakım yaklaşımlarının olduğunu aktararak, şunları kaydetti:Şentop, herkesin işine bakması gerektiğini belirterek, "Başlarındaki belalarla uğraşsınlar. Burada milletimiz ne olacağının kararını verecektir, tek mercidir, yegane mercidir. Bunlara da haddini her ortamda bildiriyoruz. Tabii onlar kendi çıkarlarına göre bir dünya, bölge, Türkiye tasarlıyorlar. O çıkarlarını, planlarını bozduğu zaman Türkiye, bundan da rahatsızlık duyuyorlar. Biz de daima bu tür, bölgeyle ilgili hariçten gazel okuyan, plan yapmaya çalışanların planlarını bozmaya, onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Milletimiz nihai karar vericidir. Bu kararı millet verir" ifadelerini kullandı.'Önceki dönemde cumhurbaşkanlığı yapanların görev süreleri, yeni sistemde hesaba dahil edilmez'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya karşılık Şentop, güncel siyasetle ilgili konuşmadığını belirterek, "Bir süre daha Meclis Başkanı olarak... Meclis Başkanı ancak seçim takviminden sonra normal siyasetçi olarak konuşmaya başlıyor ama parti toplantılarına katılamıyor. Bu bakımdan aktüel siyasetle ilgili konuşmuyorum" dedi.Şentop, genel olarak Türkiye değerlendirmesi yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Türkiye Cumhurbaşkanı iki defa seçilir" diye bir hüküm olduğuna işaret eden Şentop, "Önceden de vardı, şimdi de var. Bunlar iki maddeyi yan yana koyuyorlar, karşılaştırıyorlar. 'Bu cümle aynı.' diyorlar. Cümlenin ikisinde de aynı olması önemli değil. O cümle korunmuş mu? Yoksa yeniden yazılıp, yeniden yürürlüğe konulmuş mu? Ona bakmak lazım. Değiştirirken biz yeni maddede 'O cümleyi, üçüncü fıkrası 101. maddenin korunmuştur, üçüncü fıkrası dışındaki hükümler değişmiştir' deseydik, o zaman bu iddia ileri sürülebilirdi, 2 defa adaylık meselesi. Halbuki biz o cümleyi aynen yazmışız ama eski kanunda o cümleyle beraber o 101'inci maddeyi kaldırmışız Nisan 2018'de. Nisan 2018'de tekrar, iki defa seçilebilir diye koymuşuz. Bunun anlamı; Nisan 2018'den sonra Türkiye'deki bütün vatandaşlar, Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere herkes 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir diye yeniden o hükmü getirmişiz anayasa değişikliğiyle ve referandumla. Dolayısıyla bu konuda bir tereddüt yok" ifadelerini kullandı.Şentop, bununla ilgili çok uzunca bir makale de yazdığını anlatarak, "Kimse ona cevap vermedi. Bir yerde birisi cevap vermiş de karmakarışık bir cevap, sahte isimle cevap vermişler, şahsı bulamadık. Şimdi konuşuyorlar sağda solda. Tabii siyasette bir adayı, rakibi yenmeyeceği zaman onu elinin kolunu bağlayıp kenara çekip de meydanı boş bulup ondan sonra çıkmak isteyenler olabilir. Ama hukuki durum, anayasadaki durum çok açık. Bunda hiç tereddüt yok. Bunu herkesle de istediği ortamda da tartışabiliriz. Bunda bir tereddüt yok. Tabii takvim başlar. Yani bu konuşulanlar çerçevesinde baktığımızda muhtemelen mart ayının son haftası artık herkesin adayının da ortaya çıkması gerekecek. Bundan sonra kimsenin ertelemesi söz konusu olamaz takvime göre" değerlendirmesinde bulundu.Şentop, daha sonra programda gazetecilerle sohbet etti.

https://sputniknews.com.tr/20230119/altundan-the-ekonomist-dergisinin-erdogan-ile-ilgili-kapagina-tepki-kustah-bir-propaganda-1065947040.html

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mustafa şentop, the economist