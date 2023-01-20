https://sputniknews.com.tr/20230120/sgkdan-emeklilere-yuzde-30dan-dusuk-zam-yapildigi-iddialarina-dair-aciklama-gercegi-yansitmiyor-1065979928.html

SGK'dan 'Emeklilere yüzde 30'dan düşük zam yapıldığı' iddialarına dair açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

SGK'dan 'Emeklilere yüzde 30'dan düşük zam yapıldığı' iddialarına dair açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

SGK’dan emekli olacakların emekli maaş zammının mevcut emeklilerinki gibi yüzde 30 değil, yaklaşık yüzde 18 olduğu iddialarına yönelik açıklama geldi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T16:42+0300

2023-01-20T16:42+0300

2023-01-20T16:42+0300

ekonomi

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

eyt

emekli maaşı

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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Emekli olacakların emekli maaş zammının mevcut emeklilerinki gibi yüzde 30 değil, yaklaşık yüzde 18 olduğu iddiaları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) açıklama geldi.Açıklamada 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırıldığı belirtildi.Açıklamada ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki sigortalılar için de farklı bir aylık hesabın yapılmayacağını hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödeneceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230120/ak-partiden-eyt-takvimi-aciklamasi-ilk-maas-tarihi-belli-oldu-1065970405.html

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sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt, emekli maaşı, tüketici fiyat endeksi (tüfe)