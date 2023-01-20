https://sputniknews.com.tr/20230120/sgkdan-emeklilere-yuzde-30dan-dusuk-zam-yapildigi-iddialarina-dair-aciklama-gercegi-yansitmiyor-1065979928.html
SGK'dan 'Emeklilere yüzde 30'dan düşük zam yapıldığı' iddialarına dair açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
SGK'dan 'Emeklilere yüzde 30'dan düşük zam yapıldığı' iddialarına dair açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
SGK’dan emekli olacakların emekli maaş zammının mevcut emeklilerinki gibi yüzde 30 değil, yaklaşık yüzde 18 olduğu iddialarına yönelik açıklama geldi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T16:42+0300
2023-01-20T16:42+0300
2023-01-20T16:42+0300
ekonomi
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
eyt
emekli maaşı
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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Emekli olacakların emekli maaş zammının mevcut emeklilerinki gibi yüzde 30 değil, yaklaşık yüzde 18 olduğu iddiaları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) açıklama geldi.Açıklamada 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırıldığı belirtildi.Açıklamada ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki sigortalılar için de farklı bir aylık hesabın yapılmayacağını hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödeneceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230120/ak-partiden-eyt-takvimi-aciklamasi-ilk-maas-tarihi-belli-oldu-1065970405.html
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sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt, emekli maaşı, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
sosyal güvenlik kurumu (sgk), eyt, emekli maaşı, tüketici fiyat endeksi (tüfe)
SGK'dan 'Emeklilere yüzde 30'dan düşük zam yapıldığı' iddialarına dair açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
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SGK’dan emekli olacakların emekli maaş zammının mevcut emeklilerinki gibi yüzde 30 değil, yaklaşık yüzde 18 olduğu iddialarına yönelik açıklama geldi.
Emekli olacakların emekli maaş zammının mevcut emeklilerinki gibi yüzde 30 değil, yaklaşık yüzde 18 olduğu iddiaları hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) açıklama geldi.
Açıklamada 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki sigortalılar için de farklı bir aylık hesabın yapılmayacağını hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödeneceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Ayrıca, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL’nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır."