https://sputniknews.com.tr/20230120/ak-partiden-eyt-takvimi-aciklamasi-ilk-maas-tarihi-belli-oldu-1065970405.html
AK Parti'den EYT takvimi açıklaması: İlk maaş tarihi belli oldu
AK Parti'den EYT takvimi açıklaması: İlk maaş tarihi belli oldu
AK Parti'den milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T13:02+0300
2023-01-20T13:02+0300
2023-01-20T13:02+0300
türkiye
eyt
muhammet emin akbaşoğlu
emekli
emekli maaşı
maaş
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Akbaşoğlu, “Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce SGK'ya prim ödemesi olanlar düzenlemeden faydalanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230118/bakan-bilgin-eyt-calismasi-artik-meclisin-iradesinde-top-bizden-cikti-1065869954.html
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eyt, muhammet emin akbaşoğlu, emekli, emekli maaşı, maaş
eyt, muhammet emin akbaşoğlu, emekli, emekli maaşı, maaş
AK Parti'den EYT takvimi açıklaması: İlk maaş tarihi belli oldu
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AK Parti'den milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili açıklama yapan Akbaşoğlu, “Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT’li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.
EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce SGK'ya prim ödemesi olanlar düzenlemeden faydalanacak.