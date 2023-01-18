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Bakan Bilgin: EYT çalışması artık Meclis'in iradesinde, top bizden çıktı
Bakan Bilgin: EYT çalışması artık Meclis'in iradesinde, top bizden çıktı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili, "Meclis'in... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T12:52+0300
2023-01-18T12:52+0300
politika
eyt
vedat bilgin
emeklilik yaşı
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Bakan Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin EYT ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin sorusuna, "Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler." karşılığını verdi.EYT düzenlemesiyle ilgili Bakanlıkla alakalı bir durumun kalıp kalmadığını sorusunu Bilgin, "Yok. Meclis'te" diye yanıtladı.Bilgin, düzenlemenin Meclis'e ne zaman sunulacağına yönelik soru üzerine "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı." diye konuşu.Bakan Bilgin, bundan sonraki aşamayı takip etmediklerini, konunun grupta değerlendirildiğini vurgulayarak, "Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Kıdem tazminatı ile ilgili sorunun da çözüldüğünü belirten Bilgin, "Dolayısıyla sorun yok." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/bakan-akar-isvec-savunma-bakani-turkiyeye-gelecek-1065868726.html
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eyt, vedat bilgin, emeklilik yaşı
eyt, vedat bilgin, emeklilik yaşı

Bakan Bilgin: EYT çalışması artık Meclis'in iradesinde, top bizden çıktı

12:52 18.01.2023
© Twitter/Vedat BilginÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© Twitter/Vedat Bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili, "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı." dedi.
Bakan Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin EYT ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin sorusuna, "Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler." karşılığını verdi.
EYT düzenlemesiyle ilgili Bakanlıkla alakalı bir durumun kalıp kalmadığını sorusunu Bilgin, "Yok. Meclis'te" diye yanıtladı.
Bilgin, düzenlemenin Meclis'e ne zaman sunulacağına yönelik soru üzerine "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı." diye konuşu.
Bakan Bilgin, bundan sonraki aşamayı takip etmediklerini, konunun grupta değerlendirildiğini vurgulayarak, "Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kıdem tazminatı ile ilgili sorunun da çözüldüğünü belirten Bilgin, "Dolayısıyla sorun yok." dedi.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
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