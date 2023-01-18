https://sputniknews.com.tr/20230118/bakan-bilgin-eyt-calismasi-artik-meclisin-iradesinde-top-bizden-cikti-1065869954.html

Bakan Bilgin: EYT çalışması artık Meclis'in iradesinde, top bizden çıktı

Bakan Bilgin: EYT çalışması artık Meclis'in iradesinde, top bizden çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili, "Meclis'in... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T12:52+0300

2023-01-18T12:52+0300

2023-01-18T12:52+0300

politika

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vedat bilgin

emeklilik yaşı

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Bakan Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gazetecilerin EYT ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin sorusuna, "Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler." karşılığını verdi.EYT düzenlemesiyle ilgili Bakanlıkla alakalı bir durumun kalıp kalmadığını sorusunu Bilgin, "Yok. Meclis'te" diye yanıtladı.Bilgin, düzenlemenin Meclis'e ne zaman sunulacağına yönelik soru üzerine "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı." diye konuşu.Bakan Bilgin, bundan sonraki aşamayı takip etmediklerini, konunun grupta değerlendirildiğini vurgulayarak, "Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Kıdem tazminatı ile ilgili sorunun da çözüldüğünü belirten Bilgin, "Dolayısıyla sorun yok." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230118/bakan-akar-isvec-savunma-bakani-turkiyeye-gelecek-1065868726.html

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