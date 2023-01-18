https://sputniknews.com.tr/20230118/bakan-akar-isvec-savunma-bakani-turkiyeye-gelecek-1065868726.html
Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek
Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T12:13+0300
2023-01-18T12:13+0300
2023-01-18T12:33+0300
türkiye
hulusi akar
türkiye
isveç
nato
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/finlandiya-gazetesinden-cumhurbaskani-erdogani-hedef-alan-uygunsuz-karikatur-1065863882.html
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hulusi akar, türkiye, isveç, nato, milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar, türkiye, isveç, nato, milli savunma bakanlığı (msb)
Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek
12:13 18.01.2023 (güncellendi: 12:33 18.01.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.