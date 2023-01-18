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Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek
Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
hulusi akar
türkiye
isveç
nato
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/finlandiya-gazetesinden-cumhurbaskani-erdogani-hedef-alan-uygunsuz-karikatur-1065863882.html
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hulusi akar, türkiye, isveç, nato, milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar, türkiye, isveç, nato, milli savunma bakanlığı (msb)

Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek

12:13 18.01.2023 (güncellendi: 12:33 18.01.2023)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.
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