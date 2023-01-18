https://sputniknews.com.tr/20230118/bakan-akar-isvec-savunma-bakani-turkiyeye-gelecek-1065868726.html

Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek

Bakan Akar: İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

hulusi akar

türkiye

isveç

nato

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230118/finlandiya-gazetesinden-cumhurbaskani-erdogani-hedef-alan-uygunsuz-karikatur-1065863882.html

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hulusi akar, türkiye, isveç, nato, milli savunma bakanlığı (msb)