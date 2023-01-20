https://sputniknews.com.tr/20230120/rusyadan-batiya-ramstein-uyarisi-kurban-sayisinin-artmasina-ve-tehlikeli-tirmanisa-yol-acar-1065988809.html

Rusya'dan Batı'ya 'Ramstein' uyarısı: Kurban sayısının artmasına ve tehlikeli tırmanışa yol açar

Rusya'dan Batı'ya 'Ramstein' uyarısı: Kurban sayısının artmasına ve tehlikeli tırmanışa yol açar

Batılı ülkelerin Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde yaptığı toplantıya tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, silah... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T19:10+0300

2023-01-20T19:10+0300

2023-01-20T19:13+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya

almanya

abd

ramstein hava üssü

leopard

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Zaharova, Ukrayna ve Batılı ülkelerin savunma bakanlarının Ramstein hava üssünde Kiev'e silah tedarikini artırma ve Alman Leopard tanklarını gönderme gündemiyle yaptığı toplantıya tepkisini Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yazılı açıklamayla dile getirdi.Zaharova, "Tüm bunları, Batı'nın aleni bir provokatif kışkırtması ve çatışmada 'el yükseltmesi' olarak değerlendiriyoruz, bu da kaçınılmaz olarak kurbanların artmasına ve tehlikeli bir tırmanışa yol açacaktır" ifadelerini kullandı."Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerdeki kurbanlarla ilgili endişelerini ikiyüzlülükle dile getiren kolektif Batı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarındaki kurbanların kaderini umursamadığını göstermeye devam ediyor. Ukrayna ordusunun yerleşim birimlerine, okullara, hastanelere, kreşlere ve diğer sosyal tesislere yönelik düzenli saldırıları ve sivillere karşı yasaklanmış anti-piyade mayınlarının kullanılması hakkında önceden olduğu gibi herhangi bir kınama duymadık" diyen Zaharova, Batı'nın Kiev rejiminin sadakatsizlik şüphesiyle tecavüz ettiği, işkence, yargısız infaz ve cinayetlere maruz bıraktığı sivillerin kaderine kayıtsız kaldığının altını çizdi.Sözcü, "Kiev ile onun ABD'li ve Avrupalı efendilerinin, kendi açgözlülükleri ve Rusya'ya zarar verme konusundaki karşı konulamaz arzuları için feda etmeye hazır oldukları Ukrayna halkına veya Ukrayna askerlerine acımadığı aşikar" vurgusunu yaptı.50'den fazla ülkenin savunma bakanı, Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde bir araya gelmişti.Toplantının ev sahibi konumundaki ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya daha çok yardım yollanması çağrısı yapmıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, "Fazla zaman kalmadı. Artık kararlı olunmalı" diyerek 'Ukrayna'nın sadece hava savunma sistemlerine değil, tanklara da ihtiyacı olduğu' vurgusunu yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230120/alman-meclisinde-tank-tartismasi-dedeleriniz-bunu-denediginde-rus-tanklari-berline-gelmisti-1065985820.html

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