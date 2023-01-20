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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/rusya-batililarin-kieve-silah-sevkiyati-nedeniyle-donbassta-olen-sivillerin-sayisi-4-kat-artti-1065992696.html
Rusya: Batılıların Kiev’e silah sevkiyatı nedeniyle Donbass'ta ölen sivillerin sayısı 4 kat arttı
Rusya: Batılıların Kiev’e silah sevkiyatı nedeniyle Donbass'ta ölen sivillerin sayısı 4 kat arttı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev'e uzun menzilli silahların sevkiyatının başlamasından sonra Donbass'ta yaşamını yitiren sivillerin sayısının 4 kat... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T22:16+0300
2023-01-20T22:16+0300
ukrayna krizi
rusya
vasiliy nebenzya
birlemiş milletler (bm)
ukrayna
donbass
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Güvenlik Konseyi'nin ‘Ukrayna'nın Donbass halkına karşı sistematik savaşı: 2014 ve sonrası" konulu resmi olmayan toplantısında konuştu.Nebenzya, “Ukrayna, 2022 yazında NATO ülkelerinden uzun menzilli silahlar almaya başlar başlamaz, Kiev rejimi Donbass şehirlerini imha etmek için yeni fırsatlara sahip oldu. O zamandan bu yana sivil kayıplarda 4 kat artış oldu, sivil tesislere yönelik saldırılarda ise 3 kat artış meydana geldi” dedi.Sadece kasım ayının sonundan bu yana 2 binden fazla büyük saldırı olayının gerçekleştiğini belirten Nebenzya, 17 Şubat 2022'den bu yana, DHC ve LHC’de yaşamını yitiren sivil sayısının 154'ü çocuk olmak üzere 4 bin 591 kişiye ulaştığına dikkat çekti.Şu ana kadar 13 binden fazla konut, 147 sağlık ve 560 eğitim kurumunun hasar gördüğüne vurgu yapan diplomat, ABD ve NATO'nun Kiev'in Donbass'taki sivil nüfusa karşı işlediği suçlarda bilerek suç ortaklığı yaptığını söylemek için yeterli neden olduğunu kaydetti.Nebenzya, Rusya'nın ölen Ukraynalılar da dahil olmak üzere çatışmanın tüm kurbanları için üzüntü duyduğunu vurgulayarak “Onların trajedisinin nedeni, 2014'te iktidara gelen suç rejiminin Rusya'yı jeopolitik olarak zayıflatmak için Batılı sponsorlarının jeopolitik görevlerini yerine getirmeye büyük bir ittiatkarlık ve hevesle koşmasıdır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/washington-post-cia-direktoru-rusyanin-planlari-konusunda-uyarmak-icin-gizlice-kieve-gitti--1065979700.html
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rusya, vasiliy nebenzya, birlemiş milletler (bm), ukrayna, donbass
rusya, vasiliy nebenzya, birlemiş milletler (bm), ukrayna, donbass

Rusya: Batılıların Kiev’e silah sevkiyatı nedeniyle Donbass'ta ölen sivillerin sayısı 4 kat arttı

22:16 20.01.2023
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinЦентр Мариуполя после отступления ВСУ
Центр Мариуполя после отступления ВСУ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev'e uzun menzilli silahların sevkiyatının başlamasından sonra Donbass'ta yaşamını yitiren sivillerin sayısının 4 kat arttığını söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Güvenlik Konseyi'nin ‘Ukrayna'nın Donbass halkına karşı sistematik savaşı: 2014 ve sonrası" konulu resmi olmayan toplantısında konuştu.
Nebenzya, “Ukrayna, 2022 yazında NATO ülkelerinden uzun menzilli silahlar almaya başlar başlamaz, Kiev rejimi Donbass şehirlerini imha etmek için yeni fırsatlara sahip oldu. O zamandan bu yana sivil kayıplarda 4 kat artış oldu, sivil tesislere yönelik saldırılarda ise 3 kat artış meydana geldi” dedi.
Sadece kasım ayının sonundan bu yana 2 binden fazla büyük saldırı olayının gerçekleştiğini belirten Nebenzya, 17 Şubat 2022'den bu yana, DHC ve LHC’de yaşamını yitiren sivil sayısının 154'ü çocuk olmak üzere 4 bin 591 kişiye ulaştığına dikkat çekti.
Şu ana kadar 13 binden fazla konut, 147 sağlık ve 560 eğitim kurumunun hasar gördüğüne vurgu yapan diplomat, ABD ve NATO'nun Kiev'in Donbass'taki sivil nüfusa karşı işlediği suçlarda bilerek suç ortaklığı yaptığını söylemek için yeterli neden olduğunu kaydetti.
Nebenzya, Rusya'nın ölen Ukraynalılar da dahil olmak üzere çatışmanın tüm kurbanları için üzüntü duyduğunu vurgulayarak “Onların trajedisinin nedeni, 2014'te iktidara gelen suç rejiminin Rusya'yı jeopolitik olarak zayıflatmak için Batılı sponsorlarının jeopolitik görevlerini yerine getirmeye büyük bir ittiatkarlık ve hevesle koşmasıdır” ifadelerini kullandı.
William Burns - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
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