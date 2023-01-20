https://sputniknews.com.tr/20230120/rusya-batililarin-kieve-silah-sevkiyati-nedeniyle-donbassta-olen-sivillerin-sayisi-4-kat-artti-1065992696.html

Rusya: Batılıların Kiev’e silah sevkiyatı nedeniyle Donbass'ta ölen sivillerin sayısı 4 kat arttı

Rusya: Batılıların Kiev’e silah sevkiyatı nedeniyle Donbass'ta ölen sivillerin sayısı 4 kat arttı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev'e uzun menzilli silahların sevkiyatının başlamasından sonra Donbass'ta yaşamını yitiren sivillerin sayısının 4 kat... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T22:16+0300

2023-01-20T22:16+0300

2023-01-20T22:16+0300

ukrayna krizi

rusya

vasiliy nebenzya

birlemiş milletler (bm)

ukrayna

donbass

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Güvenlik Konseyi'nin ‘Ukrayna'nın Donbass halkına karşı sistematik savaşı: 2014 ve sonrası" konulu resmi olmayan toplantısında konuştu.Nebenzya, “Ukrayna, 2022 yazında NATO ülkelerinden uzun menzilli silahlar almaya başlar başlamaz, Kiev rejimi Donbass şehirlerini imha etmek için yeni fırsatlara sahip oldu. O zamandan bu yana sivil kayıplarda 4 kat artış oldu, sivil tesislere yönelik saldırılarda ise 3 kat artış meydana geldi” dedi.Sadece kasım ayının sonundan bu yana 2 binden fazla büyük saldırı olayının gerçekleştiğini belirten Nebenzya, 17 Şubat 2022'den bu yana, DHC ve LHC’de yaşamını yitiren sivil sayısının 154'ü çocuk olmak üzere 4 bin 591 kişiye ulaştığına dikkat çekti.Şu ana kadar 13 binden fazla konut, 147 sağlık ve 560 eğitim kurumunun hasar gördüğüne vurgu yapan diplomat, ABD ve NATO'nun Kiev'in Donbass'taki sivil nüfusa karşı işlediği suçlarda bilerek suç ortaklığı yaptığını söylemek için yeterli neden olduğunu kaydetti.Nebenzya, Rusya'nın ölen Ukraynalılar da dahil olmak üzere çatışmanın tüm kurbanları için üzüntü duyduğunu vurgulayarak “Onların trajedisinin nedeni, 2014'te iktidara gelen suç rejiminin Rusya'yı jeopolitik olarak zayıflatmak için Batılı sponsorlarının jeopolitik görevlerini yerine getirmeye büyük bir ittiatkarlık ve hevesle koşmasıdır” ifadelerini kullandı.

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rusya, vasiliy nebenzya, birlemiş milletler (bm), ukrayna, donbass