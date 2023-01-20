https://sputniknews.com.tr/20230120/resmi-gazetede-yayimlandi-bartin-maden-kazasi-arastirma-komisyonunun-gorev-suresi-uzatildi-1065955273.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Bartın’da meydana gelen maden kazasının araştırılması amacıyla kurulan komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T02:03+0300
2023-01-20T02:03+0300
2023-01-20T02:03+0300
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bartın
amasra
maden
maden faciası
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Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının, tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Karara göre araştırma komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı.
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tbmm, bartın, amasra, maden, maden faciası, komisyon, resmî gazete
tbmm, bartın, amasra, maden, maden faciası, komisyon, resmî gazete
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
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Bartın’da meydana gelen maden kazasının araştırılması amacıyla kurulan komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının, tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre araştırma komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı.