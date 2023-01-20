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Resmi Gazete’de yayımlandı: Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Bartın’da meydana gelen maden kazasının araştırılması amacıyla kurulan komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
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bartın
amasra
maden
maden faciası
komisyon
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Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının, tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Karara göre araştırma komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221025/bartin-sorusturmasi-muessese-muduru-ve-is-guvenligi-baskani-adliyede-sadece-10-dakika-kaldi-1062670111.html
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tbmm, bartın, amasra, maden, maden faciası, komisyon, resmî gazete
tbmm, bartın, amasra, maden, maden faciası, komisyon, resmî gazete

Resmi Gazete’de yayımlandı: Bartın Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

02:03 20.01.2023
© AP PhotoBartın maden patlaması
Bartın maden patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AP Photo
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Bartın’da meydana gelen maden kazasının araştırılması amacıyla kurulan komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının, tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre araştırma komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı.
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