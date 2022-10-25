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https://sputniknews.com.tr/20221025/bartin-sorusturmasi-muessese-muduru-ve-is-guvenligi-baskani-adliyede-sadece-10-dakika-kaldi-1062670111.html
Bartın soruşturması: Müessese Müdürü ve İş Güvenliği Başkanı, adliyede sadece 10 dakika kaldı
Bartın soruşturması: Müessese Müdürü ve İş Güvenliği Başkanı, adliyede sadece 10 dakika kaldı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
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maden
amasra
soruşturma
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde çalışmalar devam ediyor.Maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti ile patlamayla ilgili soruşturma için Amasra Adliyesi’nde görevlendirilen 6 savcı çalışmalarını sürdürürken, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak’ın da bulunduğu adliye binasına Özdemir ve Sarıalioğlu geldi.Sözcü'nün haberine göre TTK resmi aracıyla gelen Özdemir ve Sarıalioğlu, yaklaşık 10 dakika kaldıkları adliyeden çıkışta gazetecilerin “Neler söyleyeceksiniz, ifade mi verdiniz?” sorularına yanıt vermedi.Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221025/bartinda-hayatini-kaybeden-maden-iscilerinin-yakinlarina-destek-paketi-torba-teklife-eklendi-1062667777.html
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bartın, maden, amasra, soruşturma, maden ocağı
bartın, maden, amasra, soruşturma, maden ocağı

Bartın soruşturması: Müessese Müdürü ve İş Güvenliği Başkanı, adliyede sadece 10 dakika kaldı

08:03 25.10.2022 (güncellendi: 08:04 25.10.2022)
© AABartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© AA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve TTK Eğitim İş Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu, Amasra Adliyesi'ne geldi. TTK resmi aracıyla gelen Özdemir ve Sarıalioğlu, yaklaşık 10 dakika kaldıkları adliyeden ayrıldı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde çalışmalar devam ediyor.
Maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti ile patlamayla ilgili soruşturma için Amasra Adliyesi’nde görevlendirilen 6 savcı çalışmalarını sürdürürken, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak’ın da bulunduğu adliye binasına Özdemir ve Sarıalioğlu geldi.
Sözcü'nün haberine göre TTK resmi aracıyla gelen Özdemir ve Sarıalioğlu, yaklaşık 10 dakika kaldıkları adliyeden çıkışta gazetecilerin “Neler söyleyeceksiniz, ifade mi verdiniz?” sorularına yanıt vermedi.
Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
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