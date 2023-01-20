Okan Buruk ve Ayhan Akman, Galatasaray Kulübü üyesi oldu

“Hem Okan hoca hem Ayhan hoca ikisi de Galatasaray’a senelerce hizmet etmiş önemli kişiler. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü’nde onların üye olması da çok önemliydi. Bizim dönemimize denk geldi. Bugüne kadar verdikleri hizmetlerin üzerinde bundan sonra da Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olarak hizmet verecekler. Onların değerli sportif bilgileriyle Galatasaray’ın daha başarılı olacağına inanıyorum. Kendilerine de bu üyelik sürecinde başarılar diliyorum. Genel Kurullarda bulunsunlar ve Galatasaray’a hizmet etmekten de hiçbir zaman yorulmasınlar.”