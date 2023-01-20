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Okan Buruk ve Ayhan Akman, Galatasaray Kulübü üyesi oldu
Okan Buruk ve Ayhan Akman, Galatasaray Kulübü üyesi oldu
Okan Buruk ve Ayhan Akman, Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T18:44+0300
2023-01-20T18:44+0300
okan buruk
galatasaray
ayhan akman
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, sarı-kırmızılı kulübün üyesi oldu.Okan Buruk ve Ayhan Akman için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda düzenlenen berat törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.Okan Buruk ile Ayhan Akman’ın üyelik beratları Başkan Dursun Aydın Özbek tarafından takdim edildi.Başkan Dursun Aydın Özbek, Okan Buruk ve Ayhan Akman, berat töreni sonrası Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.Başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:Kulüp üyeliğinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Teknik Direktör Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman ise şunları söyledi:
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okan buruk, galatasaray, ayhan akman
okan buruk, galatasaray, ayhan akman

Okan Buruk ve Ayhan Akman, Galatasaray Kulübü üyesi oldu

18:44 20.01.2023
© galatasaray.orgGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© galatasaray.org
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Okan Buruk ve Ayhan Akman, Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, sarı-kırmızılı kulübün üyesi oldu.
Okan Buruk ve Ayhan Akman için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda düzenlenen berat törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Okan Buruk ile Ayhan Akman’ın üyelik beratları Başkan Dursun Aydın Özbek tarafından takdim edildi.
© galatasaray.orgTeknik Direktör Okan Buruk ve Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu.
Teknik Direktör Okan Buruk ve Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
Teknik Direktör Okan Buruk ve Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu.
© galatasaray.org
Başkan Dursun Aydın Özbek, Okan Buruk ve Ayhan Akman, berat töreni sonrası Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.
Başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:
“Hem Okan hoca hem Ayhan hoca ikisi de Galatasaray’a senelerce hizmet etmiş önemli kişiler. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü’nde onların üye olması da çok önemliydi. Bizim dönemimize denk geldi. Bugüne kadar verdikleri hizmetlerin üzerinde bundan sonra da Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olarak hizmet verecekler. Onların değerli sportif bilgileriyle Galatasaray’ın daha başarılı olacağına inanıyorum. Kendilerine de bu üyelik sürecinde başarılar diliyorum. Genel Kurullarda bulunsunlar ve Galatasaray’a hizmet etmekten de hiçbir zaman yorulmasınlar.”
Kulüp üyeliğinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Teknik Direktör Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum. Onun kontenjanından böyle bir şerefe layık olduk. O yüzden çok mutluyum. Galatasaray’a futbolcu olarak hizmet verdim, şimdi teknik adam olarak hizmet veriyorum, üye olarak da uzun yıllar Galatasaray’ın geleceği ve başarısı için hizmet ederim.”
Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman ise şunları söyledi:
“İlk önce başkanıma ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Galatasaray’da futbolcu olarak görev yaptım, hoca olarak görev yaptım. Şimdi de idari bölümünde çalışıyorum. Galatasaray’ın neresinde olursa olsun görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bizi üyeliği layık görenlere, herkese çok teşekkür ederiz.”
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