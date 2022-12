https://sputniknews.com.tr/20221211/okan-buruk-transferle-ilgili-hazirlaniyoruz-su-anda-aksiyon-aldigimiz-bir-sey-yok-1064450223.html

Okan Buruk: Transferle ilgili hazırlanıyoruz, şu anda aksiyon aldığımız bir şey yok

Okan Buruk: Transferle ilgili hazırlanıyoruz, şu anda aksiyon aldığımız bir şey yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Transferle ilgili hazırlanıyoruz. Bütün mevkilerle ilgili her şey olabilir. Bir liste yapıyoruz ama şu anda aksiyon... 11.12.2022

Okan Buruk, Dünya Kupası arasında Antalya'da yapılan kampta basın mensuplarıyla bir araya geldi.Kampa birçok genç oyuncuyu getirdiklerini ve bu oyuncuların performansından memnun olduğunu aktaran Buruk, "Sakatlık, milli takım, hastalık oldu. Hepsinden çok memnunuz. Sakatlıklar olmasa da oynatacaktık. Akademiden gelen oyuncumuzun süre alması bizim için o kadar sevindirici. Geleceğimiz sağlam. Genç oyunculardan bir tane ilk 11 çıkabilir" dedi.Süper Lig'in ilk bölümünde zorlu bir fikstürden çıktıklarına dikkati çeken 49 yaşındaki teknik adam, "Fikstür zordu. Yeni bir takımız. Yönetimin gelişi, benim başlamam, oyuncuların gelişi geç oldu. Transferin son günü 5 transfer yaptık ama kafamızda hep kazanmak vardı. En üstte olabilmek önemliydi. Fikstür olarak da bizim için zordu. 8 deplasman, 5 iç saha maçı oynadık. İkinci yarı bizim için avantaj olacak. Puan olarak daha yükseğini alabilirdik ama araya başa baş girmemiz bizim için önemliydi. İlk 11'i, giren ve çıkanları, rotasyonları oturttuk. Geçen seneden elimizde bir kadro yok. Fenerbahçe'nin bir kadrosu vardı ve üzerine koydu. Trabzonspor bir değişime girdi. İlk 11'e baktığımızda geçen sezondan çok az oyuncu var" diye konuştu.'Bir arkadaşım, 'Tam hoca kovduracak fikstür' dedi'"İmzayı attığım ilk günden itibaren 'Şampiyon olacağız. Hedefimiz şampiyonluk.' dedim" ifadelerini kullanan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:Tecrübeli teknik adam, ilk bölümün sonlarına doğru takımının performansının arttığını hatırlatarak, "Bazı maçlarda bölüm bölüm iyi oynadık. Kontrol ettiğimiz oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi ara oldu, oyuncular milli takımlara gitti, sakatlıklar oldu ama bıraktığımız yerdeki performansı en kısa zamanda yakalamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.'Icardi hep gündeme geliyor'Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin sakatlıklar veya izinleriyle sürekli gündeme getirildiğini söyledi.Icardi'nin takımı sahiplenen bir futbolcu olduğunu vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:"Icardi'nin kalmasını ister misiniz?" şeklinde soru üzerine Buruk, "Santrfor Galatasaray için çok önemli bir pozisyon. Hepimiz isteriz ama erken konuşuyoruz. Sezonu bitirmek lazım. Rashica ile de aynı şey oluyor. Onun da bizimle devam etmesini çok isteriz. Belki de devam edecek ama bu konular için erken" diye konuştu.'Ronaldo'yu her hoca ister'Okan Buruk, İngiltere'nin Manchester United takımıyla sözleşmesini fesheden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu her teknik adamın isteyeceğini dile getirdi.Dries Mertens ve Juan Mata'nın takıma ağabeylik yaptığını belirten Buruk, "Transfer döneminde oyuncularla ilgili bilgileri almıştık. Çalıştığımız Avrupalı bir şirket var. Karakter analiziyle ilgili raporlar aldık. Hem ben hem ekibimdekiler hem de kulübümüz çok çabuk birilerine ulaşabiliyoruz. Geçen seneki PSG ekibine ulaşıp Icardi'nin artı ve eksisini sorabiliyoruz. Mata ve Mertens, yaş ve karakter olarak hem çok iyi futbolcular hem de ağabeyler. Stadımızdan, seyircimizden, dışarıdaki coşkudan, futbol sevgisinden çok etkileniyorlar. Bu sahiplenmede etkili oluyor" şeklinde görüş belirtti.Buruk, "Ronaldo gibi bir ağabey de ister misiniz?" sorusuna, "Ne kadar iyi oyuncu olursa hocalar ister. Hocaların istemesi bitmez" yanıtını verdi.Okan Buruk, ilk 13 maçta takımının performansını beğenmediği tek maçın 2-1 kaybettikleri Yukatel Kayserispor müsabakası olduğunu söyledi."Galibiyet de mağlubiyeti de kendime yazmıyorum. Bu bir ekip işi." diyen Buruk, şöyle konuştu:'Emre'yi ve Başakşehir'i başarılı buluyorum'Galatasaray Teknik Direktörü, Süper Lig'in ilk bölümünde eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'i başarılı bulduğunu vurguladı.Ligin 14. haftasında 7-0 mağlup ettikleri maçtan sonra iyi arkadaşı olan Emre Belözoğlu ile görüşüp görüşmediklerini sorulması üzerine Buruk, "Maç sonrasında konuşmadık ama sonuçta futbol bu. Herkes birbirini yenebiliyor. Başakşehir bu sene en iyi futbolu oynayan takımlardan biri. Avrupa'da başarılı oldular, az gol yediler. Genel olarak Emre'yi ve Başakşehir'i başarılı buluyorum." ifadelerini kullandı.'Yusuf Demir'den beklentimiz yüksek'Tecrübeli teknik direktör, 19 yaşındaki hücum oyuncusu Yusuf Demir'den beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.Yusuf'un 18 yaşında Barcelona'ya transfer olduğunu hatırlatan Buruk, "Yusuf, aramıza geç katılan oyunculardan biri. Kendisinden beklentimiz yüksek, önemli bir yatırım yaptık. Çok genç, oynamak isteyen bir futbolcu. O yetenek var ki Barcelona'da forma giydi. Yusuf'u yeniden Barcelona'daki seviyesine, isteğine ve motivasyonuna çekmemiz gerekiyor. İyi çalışıyor" diye konuştu.Yabancı oyuncu kuralından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Buruk, "Türk futbolcularımızdan Kerem son maçta çok iyi bir oyun ortaya koydu. Abdülkerim geldiği zamana göre çok daha özgüvenli, rahat oynuyor. Takıma ağabeylik ve liderlik yapmaya başladı. Sol bekte Türk'e döndük. Kazımcan ve Emre orayı paylaşıyor. Rashica nasıl gelip formayı aldıysa Yusuf da aynı şekilde formayı alıp devam edebilir" değerlendirmesinde bulundu.Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın da önemli bir potansiyeli olduğuna değinerek, "Geçen sezon Barış'a yatırım yapıldı. İstekli, genç ve çok çalışan bir oyuncu. Zaman zaman istediklerini sahaya yansıtıyor. Daha kısa zamanda formayı almak istiyor. Bunun için daha fazla şey yapmaya çalışıyor. Ancak bu isteğinden dolayı hata yapabiliyor. Oyunun içinde kalması, daha çok topa dokunması gerekiyor. Potansiyeli, hızı, driplingi, kafa vuruşu ve şutu var. Gelişecek yanları da var. Yaşı çok genç" görüşünü paylaştı.'Icardi, Arjantin'de kadroya alınmalıydı'Hırvatistan, Arjantin, Fas ve Fransa'nın yarı finale kaldığı Dünya Kupası'ndaki favorisini açıklayan Buruk, "Fransa benim için ön plana çıkıyor." dedi.Buruk, "Icardi, Arjantin'de kadroya alınmalı mıydı?" sorusu üzerine, "Son maçlardaki Icardi'nin kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Arjantin'de net bir santrfor yok. Icardi'nin her zaman kadronun içinde olması gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.Transfer çalışmalarıOkan Buruk, yaklaşan ara transfer dönemiyle ilgili görüşlerini aktardı.Transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Olimpik Lyon'da forma giyen Moussa Dembele ile ilgili Buruk, "Dembele iyi bir oyuncu. Takımında uzun süreler almadı. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Bütün kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor. Takım içinde değişik tipte oyunculara ihtiyaç var. Transferin başlamasına daha yaklaşık 1 ay var. Bu sürede ne olacağını bilmiyoruz. Transferle ilgili hazırlanıyoruz. Bütün mevkilerle ilgili her şey olabilir. Bir liste yapıyoruz ama şu anda aksiyon aldığımız bir şey yok" değerlendirmesini yaptı.Her mevki için hazırlık yaptıklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

