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https://sputniknews.com.tr/20230120/musktan-dunya-ekonomi-forumu-dunyayi-yonetmeli-mi-anketi-yuzde-80den-fazla-hayir-cikti-1065950566.html
Musk'tan 'Dünya Ekonomi Forumu dünyayı yönetmeli mi?' anketi: Yüzde 80'den fazla 'hayır' çıktı
Musk'tan 'Dünya Ekonomi Forumu dünyayı yönetmeli mi?' anketi: Yüzde 80'den fazla 'hayır' çıktı
ABD'li milyarder Elon Musk'ın Twitter'da 'Dünya Ekonomi Forumu dünyayı yönetmeli mi?' sorusunu sorduğu anket, yüzde 86'dan fazla 'hayır' yanıtı aldı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T00:04+0300
2023-01-20T00:06+0300
dünya
elon musk
davos
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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, İsviçre'nin Davos kasabasında zirve devam ederken platformda Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) 'dünyayı yönetmesi gerekip gerekmediğini' sordu.Musk'ın anketi, yüzde 14 oranda 'evet', yüzde 86 oranda 'hayır' yanıtı aldı.Ankete yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi Twitter kullanıcısı katılıım gösterdi.Daha önce Musk, düzenlenen konferansı eleştirerek buraya davet edildiğini ancak katılmamayı tercih ettiğini söylemişti.Bunun yanı sıra organizatörler de Musk'ın yaklaşık 10 yıldır foruma davet edilmediğini ifade etmişti.WEF Sözcüsü Yann Zopf, yaptığı açıklamada Musk’ın en son 2015’te davet edildiğini dile getirerek Musk’ın 2010’larda konferansa davet edildiğinde hiçbir zaman kaydolmadığını veya katılmadığını ifade etmiştiFakat Musk, geçen ay bir tweet’te "WEF'e davet edildim ama reddettim" ifadelerini kullanmıştı. Musk, paylaşımında "Davos davetini reddetmemin nedeni, onların şeytani bir entrika içinde olduklarını düşünmem değil, kulağa sıkıcı gelmesiydi" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230117/dunya-ekonomi-forumunun-duzenlendigi-davosta-eskort-randevulari-doldu-1065828447.html
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elon musk, davos, world economic forum (wef)
elon musk, davos, world economic forum (wef)

Musk'tan 'Dünya Ekonomi Forumu dünyayı yönetmeli mi?' anketi: Yüzde 80'den fazla 'hayır' çıktı

00:04 20.01.2023 (güncellendi: 00:06 20.01.2023)
© AP Photo / Jae C. Hong Elon Musk
 Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
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ABD'li milyarder Elon Musk'ın Twitter'da 'Dünya Ekonomi Forumu dünyayı yönetmeli mi?' sorusunu sorduğu anket, yüzde 86'dan fazla 'hayır' yanıtı aldı.
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, İsviçre'nin Davos kasabasında zirve devam ederken platformda Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) 'dünyayı yönetmesi gerekip gerekmediğini' sordu.
Musk'ın anketi, yüzde 14 oranda 'evet', yüzde 86 oranda 'hayır' yanıtı aldı.
Ankete yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi Twitter kullanıcısı katılıım gösterdi.
Daha önce Musk, düzenlenen konferansı eleştirerek buraya davet edildiğini ancak katılmamayı tercih ettiğini söylemişti.
Bunun yanı sıra organizatörler de Musk'ın yaklaşık 10 yıldır foruma davet edilmediğini ifade etmişti.
WEF Sözcüsü Yann Zopf, yaptığı açıklamada Musk’ın en son 2015’te davet edildiğini dile getirerek Musk’ın 2010’larda konferansa davet edildiğinde hiçbir zaman kaydolmadığını veya katılmadığını ifade etmişti
Fakat Musk, geçen ay bir tweet’te "WEF'e davet edildim ama reddettim" ifadelerini kullanmıştı. Musk, paylaşımında "Davos davetini reddetmemin nedeni, onların şeytani bir entrika içinde olduklarını düşünmem değil, kulağa sıkıcı gelmesiydi" demişti.
Seks, eskort - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
DÜNYA
Dünya Ekonomi Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta eskort randevuları doldu
17 Ocak, 12:43
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