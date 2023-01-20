https://sputniknews.com.tr/20230120/meksikada-25-kisinin-katiline-797-yil-hapis-1065953229.html
Meksika’da 25 kişinin katiline 797 yıl hapis
Meksika’da 25 kişinin katiline 797 yıl hapis
Meksika’da 2020 yılında bir rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişiyi öldüren zanlı Jesus Emanuel'e 797 yıl hapis cezası verildi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T00:50+0300
2023-01-20T00:50+0300
2023-01-20T00:51+0300
meksika
hapis
dünya
hapis cezası
katil
mahkeme
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Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Irapuato şehrindeki bir rehabilitasyon merkezine 1 Temmuz 2020'de düzenlenen ve 27 kişinin ölümü, 7 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının faillerinden biri olduğu tespit edilen Jesus Emanuel mahkemeye çıkarıldı. Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, cinayetin zanlılarından biri olan El Jordan lakaplı Jesus Emanuel’in 797 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Emanuel’in saldırıda hayatını kaybedenlerden 25’inin katili olduğu ve 5 kişiyi de yaraladığı tespit edildi. Davadan sorumlu yargıç, zanlıya her bir cinayet için 29 yıl ve her bir yaralama için ise 14 yılın üzerinde ceza verdi.Eyalet tarihindeki en yüksek cezaBölgede faaliyet gösteren Santa Rosa de Lima karteli üyesi olduğu belirlenen Emanuel, diğer 2 arkadaşı ile 1 Temmuz 2020'de, Francisco adlı bir adamı aramak için girdikleri rehabilitasyon merkezinde adamı bulamayınca içerdeki görevlilere ve hastalara ateş açmış, 27 kişiyi öldürmüş ve 7 kişiyi yaralamıştı. Yaşanan olay Guanajuato eyaletindeki en kanlı eylem olarak tarihe geçerken, zanlıya verilen ceza da eyalet tarihindeki en yüksek ceza oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221207/san-franciscoda-polisin-katil-robot-kullanmasina-izin-verme-kararindan-donuldu-1064285793.html
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meksika, hapis, hapis cezası, katil, mahkeme
meksika, hapis, hapis cezası, katil, mahkeme
Meksika’da 25 kişinin katiline 797 yıl hapis
00:50 20.01.2023 (güncellendi: 00:51 20.01.2023) Abone ol
Meksika’da 2020 yılında bir rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişiyi öldüren zanlı Jesus Emanuel'e 797 yıl hapis cezası verildi.
Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Irapuato şehrindeki bir rehabilitasyon merkezine 1 Temmuz 2020'de düzenlenen ve 27 kişinin ölümü, 7 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının faillerinden biri olduğu tespit edilen Jesus Emanuel mahkemeye çıkarıldı.
Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, cinayetin zanlılarından biri olan El Jordan lakaplı Jesus Emanuel’in 797 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Emanuel’in saldırıda hayatını kaybedenlerden 25’inin katili olduğu ve 5 kişiyi de yaraladığı tespit edildi.
Davadan sorumlu yargıç, zanlıya her bir cinayet için 29 yıl ve her bir yaralama için ise 14 yılın üzerinde ceza verdi.
Eyalet tarihindeki en yüksek ceza
Bölgede faaliyet gösteren Santa Rosa de Lima karteli üyesi olduğu belirlenen Emanuel, diğer 2 arkadaşı ile 1 Temmuz 2020'de, Francisco adlı bir adamı aramak için girdikleri rehabilitasyon merkezinde adamı bulamayınca içerdeki görevlilere ve hastalara ateş açmış, 27 kişiyi öldürmüş ve 7 kişiyi yaralamıştı.
Yaşanan olay Guanajuato eyaletindeki en kanlı eylem olarak tarihe geçerken, zanlıya verilen ceza da eyalet tarihindeki en yüksek ceza oldu.