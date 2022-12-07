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https://sputniknews.com.tr/20221207/san-franciscoda-polisin-katil-robot-kullanmasina-izin-verme-kararindan-donuldu-1064285793.html
San Francisco'da polisin katil robot kullanmasına izin verme kararından dönüldü
San Francisco'da polisin katil robot kullanmasına izin verme kararından dönüldü
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde yerel yönetimin polis birimlerinin öldürme gücü olan robot kullanımına verilen onay, tepkilerin... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T11:20+0300
2022-12-07T11:20+0300
dünya
abd
polis
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da yetkililer, kolluk kuvvetlerinin belirli koşullar altında şüphelileri öldürmek için 'katil robot' kullanmasına izin veren kararı, tepkilerin ardından yapılan oylama sonucu geçici olarak iptal etti.Kentin denetim kurulu, oybirliğiyle kararı askıya alırken polis birimlerinin 'can kaybı riski olduğunda robot kullanabilmesini' öngören karar, geçen hafta 8'e karşı 3 oyla kabul edilmişti.Kent yönetimi yetkilisi Hillary Ronen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce katil robotların kullanımını durdurduk. Geçen haftaya göre tam aksinde karar kıldık. Sağduyu galip geldi" ifadelerini kullandı.Mevzuat değişikliği, önümüzdeki hafta yeniden oylanacak. Bununla birlikte kent yönetimi, tepkiler karşısında ilgili kararı gözden geçirme taahhüdü verdi.Müfettiş Dean Preston, vatandaşlara kararı değerlendirmek ve kabul edilmeden önce görüşlerini bildirmek için yeterli zaman verilmediğini belirterek, kararın kabul edildiği oylamanın aceleye getirildiğine işaret etti.Fox New'e göre San Francisco Polis Departmanı'nın halihazırda 17 robotu bulunuyor, ancak bunlardan 5'i henüz faal değil.Daha önce Teksas eyaletinde de katil robotların kullanımına onay verilmişti. 2016'da Dallas polisi, 2 polisi öldüren ve birkaçını daha yaralayan bir keskin nişancıyı öldürmek için C-4 patlayıcıyla donanmış bir robot kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221201/san-franciscoda-polisin-katil-robot-kullanmasina-izin-1064054730.html
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abd, polis, san fransisco, robot
abd, polis, san fransisco, robot

San Francisco'da polisin katil robot kullanmasına izin verme kararından dönüldü

11:20 07.12.2022
© AAABD - Polis
ABD - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde yerel yönetimin polis birimlerinin öldürme gücü olan robot kullanımına verilen onay, tepkilerin ardından geri çekildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da yetkililer, kolluk kuvvetlerinin belirli koşullar altında şüphelileri öldürmek için 'katil robot' kullanmasına izin veren kararı, tepkilerin ardından yapılan oylama sonucu geçici olarak iptal etti.
Kentin denetim kurulu, oybirliğiyle kararı askıya alırken polis birimlerinin 'can kaybı riski olduğunda robot kullanabilmesini' öngören karar, geçen hafta 8'e karşı 3 oyla kabul edilmişti.
Kent yönetimi yetkilisi Hillary Ronen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce katil robotların kullanımını durdurduk. Geçen haftaya göre tam aksinde karar kıldık. Sağduyu galip geldi" ifadelerini kullandı.
Mevzuat değişikliği, önümüzdeki hafta yeniden oylanacak. Bununla birlikte kent yönetimi, tepkiler karşısında ilgili kararı gözden geçirme taahhüdü verdi.
Müfettiş Dean Preston, vatandaşlara kararı değerlendirmek ve kabul edilmeden önce görüşlerini bildirmek için yeterli zaman verilmediğini belirterek, kararın kabul edildiği oylamanın aceleye getirildiğine işaret etti.
Fox New'e göre San Francisco Polis Departmanı'nın halihazırda 17 robotu bulunuyor, ancak bunlardan 5'i henüz faal değil.
Daha önce Teksas eyaletinde de katil robotların kullanımına onay verilmişti. 2016'da Dallas polisi, 2 polisi öldüren ve birkaçını daha yaralayan bir keskin nişancıyı öldürmek için C-4 patlayıcıyla donanmış bir robot kullanmıştı.
ABD - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
YAŞAM
San Francisco'da polisin 'katil robot' kullanmasına izin
1 Aralık, 15:13
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