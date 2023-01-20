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https://sputniknews.com.tr/20230120/ingiltere-basbakani-sunak-hakkinda-emniyet-kemerini-takmadigi-icin-sabit-ceza-karari-1065994446.html
İngiltere Başbakanı Sunak hakkında emniyet kemerini takmadığı için sabit ceza kararı
İngiltere Başbakanı Sunak hakkında emniyet kemerini takmadığı için sabit ceza kararı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a hareket halindeki araçta emniyet kemerini çıkardığı için sabit ceza verildi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T23:01+0300
2023-01-20T23:13+0300
türkiye
lancashire
rishi sunak
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Lancashire Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada bir bireyin Lancashire'da hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmadığını gösteren görüntülerin incelendiği belirtildi.Sunak'ın adının geçmediği açıklamada, 42 yaşındaki Londralı bu erkeğe sabit ceza bildirimi yapıldığı ifade edildi.Açıklamada, Sunak'ın ödemesi gereken cezanın miktarı hakkında bilgi verilmedi.Buna göre, Sunak'ın ülkede, emniyet kemeri takmamanın cezası olan en fazla 500 poundu 28 gün içinde ödemesi gerekiyor.İngiltere'de, emniyet kemeri takmadan araba sürmek gibi hafif sayılabilecek suçlar için sabit ceza bildiriminde bulunuluyor. Böylelikle konu mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturulabiliyor. Ancak bildirimde bulunulan kişi, genellikle para cezası olan bu karara itiraz ederse mahkemeye gidebiliyor.Diğer yandan, sabit ceza bildirimi, bazı durumlarda sürücünün ehliyetine ceza puanı olarak işlenebiliyor.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kuzeybatı İngiltere'yi ziyaretinde resmi aracının arkasından Instagram'da yayınlamak üzere çektiği video eleştirilmişti.Sunak, hareket halindeki araçta sosyal medya videosu çekmek amacıyla emniyet kemerini çıkardığı için dün özür dilemişti.İngiltere'de emniyet kemeri takmamanın cezası 500 pounda (620 dolar) kadar ulaşabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/ingiltere-basbakani-sunak-emniyet-kemeri-takmadigi-icin-ozur-diledi--1065968044.html
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lancashire, rishi sunak
lancashire, rishi sunak

İngiltere Başbakanı Sunak hakkında emniyet kemerini takmadığı için sabit ceza kararı

23:01 20.01.2023 (güncellendi: 23:13 20.01.2023)
© AFP 2023
 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a hareket halindeki araçta emniyet kemerini çıkardığı için sabit ceza verildi.
Lancashire Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada bir bireyin Lancashire'da hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmadığını gösteren görüntülerin incelendiği belirtildi.
Sunak'ın adının geçmediği açıklamada, 42 yaşındaki Londralı bu erkeğe sabit ceza bildirimi yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Sunak'ın ödemesi gereken cezanın miktarı hakkında bilgi verilmedi.
Buna göre, Sunak'ın ülkede, emniyet kemeri takmamanın cezası olan en fazla 500 poundu 28 gün içinde ödemesi gerekiyor.
İngiltere'de, emniyet kemeri takmadan araba sürmek gibi hafif sayılabilecek suçlar için sabit ceza bildiriminde bulunuluyor. Böylelikle konu mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturulabiliyor. Ancak bildirimde bulunulan kişi, genellikle para cezası olan bu karara itiraz ederse mahkemeye gidebiliyor.
Diğer yandan, sabit ceza bildirimi, bazı durumlarda sürücünün ehliyetine ceza puanı olarak işlenebiliyor.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kuzeybatı İngiltere'yi ziyaretinde resmi aracının arkasından Instagram'da yayınlamak üzere çektiği video eleştirilmişti.
Sunak, hareket halindeki araçta sosyal medya videosu çekmek amacıyla emniyet kemerini çıkardığı için dün özür dilemişti.
İngiltere'de emniyet kemeri takmamanın cezası 500 pounda (620 dolar) kadar ulaşabiliyor.
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Sunak emniyet kemeri takmadığı için özür diledi
12:19
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