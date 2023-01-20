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https://sputniknews.com.tr/20230120/ingiltere-basbakani-sunak-emniyet-kemeri-takmadigi-icin-ozur-diledi--1065968044.html
İngiltere Başbakanı Sunak emniyet kemeri takmadığı için özür diledi
İngiltere Başbakanı Sunak emniyet kemeri takmadığı için özür diledi
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hareket halindeki araçta sosyal medya videosu çekmek amacıyla emniyet kemerini çıkardığı için özür diledi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T12:19+0300
2023-01-20T12:19+0300
dünya
ingiltere
sunak
emniyet kemeri
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Başbakanlık Sözcüsü Jamie Davies, Sunak'ın kuzeybatı İngiltere'yi ziyareti esnasında resmi hükümet aracının arkasından Instagram'da yayımlamak üzere çektiği videoya eleştiriler gelmesi üzerine açıklama yaptı. Başbakan Sunak'ın 'bunun (hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmamanın) hata olduğunu kabul ettiğini ve özür dilediğini' belirten Davies, Sunak'ın herkesin emniyet kemeri takması gerektiğine inandığını kaydetti. İngiltere'de emniyet kemeri takmamanın cezası 500 pounda (620 dolar) kadar ulaşabiliyor.
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ingiltere, sunak, emniyet kemeri
ingiltere, sunak, emniyet kemeri

İngiltere Başbakanı Sunak emniyet kemeri takmadığı için özür diledi

12:19 20.01.2023
© AP Photo / Alberto PezzaliRishi Sunak
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hareket halindeki araçta sosyal medya videosu çekmek amacıyla emniyet kemerini çıkardığı için özür diledi.
Başbakanlık Sözcüsü Jamie Davies, Sunak'ın kuzeybatı İngiltere'yi ziyareti esnasında resmi hükümet aracının arkasından Instagram'da yayımlamak üzere çektiği videoya eleştiriler gelmesi üzerine açıklama yaptı.
Başbakan Sunak'ın 'bunun (hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmamanın) hata olduğunu kabul ettiğini ve özür dilediğini' belirten Davies, Sunak'ın herkesin emniyet kemeri takması gerektiğine inandığını kaydetti.
İngiltere'de emniyet kemeri takmamanın cezası 500 pounda (620 dolar) kadar ulaşabiliyor.
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