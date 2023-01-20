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https://sputniknews.com.tr/20230120/hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselmelerine-iliskin-kararlar-resmi-gazetede-1065955329.html
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T02:02+0300
2023-01-20T02:02+0300
dünya
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hsk
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Listede 389 hakim, 122 savcı ve 338 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.Aralık 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.HSK'nin bir başka kararında ise 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2022 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20221223/hsk-atamalari-resmi-gazetede-4-hakim-ile-2-cumhuriyet-savcisi-atandi-1064893271.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk, resmi gazete
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk, resmi gazete

Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

02:02 20.01.2023
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Listede 389 hakim, 122 savcı ve 338 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.
Aralık 2022 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.
HSK'nin bir başka kararında ise 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Aralık 2022 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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