https://sputniknews.com.tr/20221223/hsk-atamalari-resmi-gazetede-4-hakim-ile-2-cumhuriyet-savcisi-atandi-1064893271.html

HSK atamaları Resmi Gazete'de: 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı atandı

HSK atamaları Resmi Gazete'de: 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 23.12.2022, Sputnik Türkiye

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hsk

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HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Hakimler ve Savılar Kurulu Başkanlığı'nca; Ankara hakim adayı Özcan Ulusoy, İzmir Karaburun hakimliğine, İstanbul hakim adayı Ahmet Bülter, Burdur Tefenni hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Nur Suntay, Akşehir Yunak hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Kızılay, Yozgat Yerköy hakimliğine, Niğde cumhuriyet savcısı adayı Uğur Bostan, İzmir Karaburun cumhuriyet savcılığına, Eskişehir cumhuriyet savcısı adayı Abdullah Çobanoğlu, Mardin Derik cumhuriyet savcılığına, ad çekme usulü ile naklen atandığı belirtildi.

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