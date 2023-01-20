https://sputniknews.com.tr/20230120/fransiz-parlamenter-rusya-ve-belarus-icin-uluslararasi-mahkeme-kurulmasi-karari-adil-degil-1065987807.html

Fransız parlamenter: Rusya ve Belarus için uluslararası mahkeme kurulması kararı adil değil

Fransız parlamenter: Rusya ve Belarus için uluslararası mahkeme kurulması kararı adil değil

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya ve Belarus’un Ukrayna'daki eylemlerinin sorumlularını yargılayacak uluslararası bir mahkemenin kurulmasına ilişkin tasarıyı... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T19:02+0300

2023-01-20T19:02+0300

2023-01-20T19:02+0300

ukrayna krizi

rusya

belarus

ukrayna

uluslararası ceza mahkemesi

avrupa parlamentosu

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Tasarıya karşı oy kullanan Avrupa Parlamentosu'nun Fransız Milletvekili Herve Juvin, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, kararın adil olmadığını belirtti.Juvin, "Savaş suçlarını yargılamak için özel bir uluslararası mahkeme kurmak istiyorsak, o zaman öncelikle Irak'ta kitle imha silahlarının bulunduğu iddiasını ortaya atarak ilgili belgeleri uyduranlar, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı olmadan Sırbistan’da sivilleri bombalamaya ve öldürmeye karar verenler, haksız ekonomik yaptırımlarla yüzbinlerce, hatta milyonlarca Suriyelinin hayatını riske atmaya devam edenler mahkeme önüne çıkarılmalı. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu'nun kararının adaletsiz ve eşitsiz olduğunun altını çiziyorum. Politik olarak da hiçbir anlamı yok, politik olarak ulusların egemenliğinin bastırılmasıyla sonuçlanıyor. Egemenliğine değer veren bir ülke, kendi güvenliği ve askeri operasyon alanlarında uluslararası yargı ilkesini kabul edemez" dedi.İsrail, ABD gibi egemenliklerine bağlı ülkelerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni veya diğer uluslararası mahkemeleri tanımadığına vurgu yapan parlamenter, şöyle devam etti:"Angela Merkel'in Minsk anlaşmalarıyla ilgili açıklamaları, meselenin Ukrayna'nın silahlandırılması ve Rusya ile çatıştırılması olduğunu gösteriyor. WikiLeaks tarafından yayınlanan belgeler, Amerikan birimlerinin, özellikle de şu anki CIA başkanının, Amerikan yetkililerini, NATO'nun herhangi bir genişlemesinin Rusya için savaş nedeni olduğu ve bunun Rusya için kabul edilemez olduğuna dair defalarca uyardığını gösteriyor. Ancak Neo-muhafazakarlar, Washington şahinleri bu uyarıları duymak istemedi. Rusya'nın NATO tarafından kademeli olarak kuşatılması tehdidi, Rusya'nın sınırlarının yakınına kitle imha silahlarının konuşlandırılmasının bir savaş kışkırtması olduğu açık. Elbette Rusya kaybetmemesi gereken bir savaş yürütüyor.”

https://sputniknews.com.tr/20230116/rusya-ve-belarus-ordulari-ortak-hava-tatbikatina-basladi-1065794416.html

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