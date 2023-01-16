https://sputniknews.com.tr/20230116/rusya-ve-belarus-ordulari-ortak-hava-tatbikatina-basladi-1065794416.html

Rusya ve Belarus orduları, ortak hava tatbikatına başladı

Rusya ve Belarus orduları, ortak hava tatbikatına başladı

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile kurulan Ortak Bölgesi Güç kapsamındaki hava unsurlarının Belarus'ta ortak tatbikata başladığını duyurdu. 16.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-16T13:20+0300

2023-01-16T13:20+0300

2023-01-16T13:23+0300

savunma

rusya

belarus

ortak tatbikat

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Ukrayna'nın Belarus sınırında tahkimat çalışmalarına devam ettiği dönemde Rusya ve Belarus orduları, ev sahibi ülkenin sınır güvenliğini de kapsayan önemli bir hava tatbikatına başladı.Tatbikatta Rus tarafından Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir birliğin yer aldığını belirten Belarus Savunma Bakanlığı, tatbikatın ana amacının muharebe görevlerinin ortak ifası sırasında iki ülke kuvvetlerinin operasyonel uyumunun artırılması olduğunu vurguladı.Bakanlık, tatbikat sırasında hava keşfi yapılması, devlet sınırı boyunca uzanan hava sahasında ortak devriye gerçekleştirilmesi, birliklere hava desteği sağlanması, taktik hava indirme talimi yapılması, yüklerin teslimatı ve insanların tahliyesi gibi geniş yelpazede faaliyetler yürütüleceğinin altını çizdi.Bakanlık, Belarus Hava Kuvvetleri'ne ve hava savunma birliklerine ait tüm hava üslerinin ve poligonların tatbikatta görev alacağını da kaydetti.Tatbikat, Ukrayna güçlerinin Belarus sınırındaki Rivne Bölgesi'nde tahkimat yapmaya başladığı bir döneme denk geliyor.Geçen hafta Rivne Bölge İdaresi Başkanı Vitaliy Koval, Ukraynalı güçlerin Belarus sınırındaki yerleşim birimlerini korumak için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve bu kapsamda tahkimat yapmaya başladıklarını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230112/ukrayna-ordusu-belarus-sinirindaki-rivne-bolgesinde-tahkimat-yapmaya-basladi-1065687913.html

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