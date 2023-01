Fenerbahçe'den Aboubakar çıkışı: Biz istersek talip olup alırız

https://sputniknews.com.tr/20230120/fenerbahceden-aboubakar-cikisi-biz-istersek-talip-olup-aliriz-1065971825.html

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Baki, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile ilgilenmediklerini ifade ederek, "Bana göre olacak iş değil. Çünkü ne bir kere...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, "Her zaman bu tür maçlar zorlu geçer. Rakibin önemi yoktur. Telafisi olmayan maçlardır. Maçta belki taraftarın beklediği kadar iyi oynayamasak da yıllarını Süper Lig’de geçirmiş son derece değerli bir rakibimizi elediğimiz için mutluyuz. 3 kulvarda da yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.‘Her şey gayet iyi gidiyor’Baki, sezonu Avrupa müsabakaları için erken açtıklarını belirtti:"Son derece ciddi bir tempoya girdik. Birçok rakibimizden daha çok maç yaptık. Dünya Kupası’na kadar olan süreçte camianın özlediği, beklediği daha sonra takdir ettiği güçlü bir oyun ortaya koyarak ciddi anlamda da gol atarak zirvede kalmayı başardık. O zaman da söylemiştik, 'Futbolun doğasında bu tür erken form tutan takımlarda inişler, düşüşler olur ve tekrar çıkışı olur'. Önemli olan düştüğümüz maçlarda hiçbir çatlağa izin vermeden camia olarak kenetlenip yürümek önemli dedim. Öyle bir dönem de yaşadık. Giresun maçında kaza oldu. Daha sonra iki tane büyük rakibimize karşı maç verdik. Yavaş yavaş çıkışımız başladı diyebilirim. Camiamızı ricam olacak, suni gündemlere takılmasınlar. İddia edilen bütün senaryoları okudum. Hiçbir şekilde böyle şeyler yaşanmadı. Her şey gayet iyi gidiyor. Bazı rakip yöneticilerimiz var. Uzun süredir de ortada gözükmeyen rakip yöneticilerimiz var. İş Fenerbahçe olduğu zaman, kendilerini ilgilendirmeyen maçlar olduğu zaman bile anti Fenerbahçelilik ruhları ortaya çıkıyor. Daha önce de olmuştu. Eleştirisinin 5 saniye sonra çürüdüğünü hep beraber gördük. Çünkü uzatmalar dakikaların yüzde 50’si de oynanmadı. Mesela ofsaytımsı diye literatüre geçecek bir skandal yaşayan Türk futbolunda, onda dahi ağzını açmayanlar, Fenerbahçe’nin Gaziantep maçının uzatma dakikalarıyla ilgili polemik yapmaya çalışıyorlar. Kendi camialarının haklarını korumaya davet ediyorum. Bizlerin bu tür verdiği demeçler taraftarı etkiliyor. Fazla düşünüp az konuşmamız lazım."Teknik Direktör Jorge Jesus’un sol bek ve stoper istediğinin hatırlatılması üzerine Selahattin Baki, "Ancak yabancı limitimiz herkesin malumu. U21 limitine uygun bir aday bulduğumuz takdirde belki değerlendireceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer ciddi bir iştir. Olduğu takdirde hepinizin haberi olur" açıklamasında bulundu.‘Biz kimseden çekinmeyiz’Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ilgilendiklerine yönelik çıkan iddialarının sorulması üzerine Baki, "Aboubakar konusu, bana göre olacak iş değil. Çünkü ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne bir kere menajerini aradık. Çok enteresan. Hele Suudi Arabistan’da, bizim oradaki çevrimizi sizler biliyorsunuz. Biz istersek, talip olursak alırız. Anaokulu yönetmiyoruz. Rakibimiz darılır, bize gücenir diye. Zaman zaman dikkat edeceğimiz durumlar da olabilir. Rakibimiz belki olayın son aşamasına gelmiştir. Centilmence davranabiliriz. Başkanımız ve yönetimimizi adeta bilerek ve isteyerek aciz göstermeye çalışanlar var. Biz kimseden çekinmeyiz. Biz eğer talipsek gideriz kulübüyle, menajeriyle daha sonra da kendisiyle masaya otururuz. Bizim şartlarımızı kabul ediyorsa da alıp getiririz" ifadelerini kullandı.Antalyaspor’da forma giyen Haji Wright ile ilgili ise Selahattin Baki, "Şu anda düşünülmüyor. Antalyaspor cephesi böyle bir açıklama mı yaptı? Şu anda bizim gündemimizde an itibariyle öyle bir şey yok. Bir forvet transfer ihtiyacı da Fenerbahçe’nin yok. Zaten 5 tane forvetimiz var" dedi.

