https://sputniknews.com.tr/20230118/besiktastan-aboubakar-aciklamasi-biz-aslinda-anlastik-al-nassr-ile-problemini-cozdugunde-gelecek-1065884155.html

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Biz aslında anlaştık, Al-Nassr ile problemini çözdüğünde gelecek

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Biz aslında anlaştık, Al-Nassr ile problemini çözdüğünde gelecek

Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vincent Aboubakar transferi ile ilgili, "Biz anlaştık aslında... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T16:46+0300

2023-01-18T16:46+0300

2023-01-18T17:23+0300

beşiktaş

vincent aboubakar

al-nasr

spor

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Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Çankırı Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret ederek, taraftarla bir araya geldi.Burada taraftarların sorularını yanıtlayan Bayrak, Aboubakar transferinin son aşamada olduğunu söyledi.Transferin bugün açıklanabileceğini belirten Bayrak, "Sona yaklaştık diyebilirim. Al-Nassr ile problemi var. Biz anlaştık aslında, Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz" ifadesini kullandı.Aboubakar'ın yaptığı işlerin ortada olduğunu dile getiren Bayrak, "Beşiktaş'a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an Al-Nassr'dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili. O yüzden güveniyoruz tabii ki" diye konuştu.Beşiktaş'ın diğer branşlardaki durumunun sorulması üzerine Bayrak, yeni sponsorluk anlaşmalarıyla amatör şubelerde daha iyi takımlar kuracaklarını anlattı.Dele Alli'nin performası ve kulüpteki geleceğiyle ilgili durumun sorulması üzerine Bayrak, şöyle konuştu:Konuşmanın ardından Çankırı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba, Bayrak'a tuz lambası hediye etti.

https://sputniknews.com.tr/20230114/besiktas-asbaskani-kocadag-aboubakar-gundemimizde-ancak-sozlesmesi-devam-ediyor-1065757286.html

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beşiktaş, vincent aboubakar, al-nasr