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Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur'
Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete tepki göstererek seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmediklerini söyledi. Erdoğan, ''Cumhurbaşkanı 60 gün önce ilan... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T14:20+0300
2023-01-20T15:00+0300
politika
recep tayyip erdoğan
genel seçim
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cumhurbaşkanı adayı
cumhurbaşkanı
mart
ysk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
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recep tayyip erdoğan, genel seçim, seçim, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı, mart, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), chp
recep tayyip erdoğan, genel seçim, seçim, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı, mart, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), chp

Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur'

14:20 20.01.2023 (güncellendi: 15:00 20.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete tepki göstererek seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmediklerini söyledi. Erdoğan, ''Cumhurbaşkanı 60 gün önce ilan eder. Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Büyükşehir belediyeleri kuraklığa karşı önlem almalı.
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar, 60 gün sonra YSK bu kronolojiyi çalıştırır.
Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık.
The Economist'in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor?
Cumhurbaşkanı 60 gün önce ilan eder. Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur
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