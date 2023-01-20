Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete tepki göstererek seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmediklerini söyledi. Erdoğan, ''Cumhurbaşkanı 60 gün önce ilan... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur'

Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur'

Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması: 'Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur'

© AA Cumhurbaşkanı Erdoğan © AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete tepki göstererek seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmediklerini söyledi. Erdoğan, ''Cumhurbaşkanı 60 gün önce ilan eder. Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur'' dedi.