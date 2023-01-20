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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1065991669.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T20:50+0300
2023-01-20T20:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, çatışmalarda yaşanan gelişmeler ele alındı.Erdoğan görüşmede, Ukrayna’da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/ukraynadan-turkiye-ve-almanya-dahil-bir-dizi-ulkeye-leopard-2-tanklari-cagrisi-1065922260.html
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ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy
ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

20:50 20.01.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, çatışmalarda yaşanan gelişmeler ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Ukrayna’da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.
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