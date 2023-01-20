https://sputniknews.com.tr/20230120/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1065991669.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T20:50+0300
2023-01-20T20:50+0300
2023-01-20T20:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
türkiye
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/12/1060093677_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c80aa2f2bbc7aa464b009e90504c7b41.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, çatışmalarda yaşanan gelişmeler ele alındı.Erdoğan görüşmede, Ukrayna’da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/ukraynadan-turkiye-ve-almanya-dahil-bir-dizi-ulkeye-leopard-2-tanklari-cagrisi-1065922260.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/12/1060093677_29:0:1154:844_1920x0_80_0_0_9cffded8613597bd68151225999fd00b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy
ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, çatışmalarda yaşanan gelişmeler ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Ukrayna’da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.