https://sputniknews.com.tr/20230120/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1065991669.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T20:50+0300

2023-01-20T20:50+0300

2023-01-20T20:50+0300

ukrayna krizi

ukrayna

türkiye

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, çatışmalarda yaşanan gelişmeler ele alındı.Erdoğan görüşmede, Ukrayna’da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

https://sputniknews.com.tr/20230119/ukraynadan-turkiye-ve-almanya-dahil-bir-dizi-ulkeye-leopard-2-tanklari-cagrisi-1065922260.html

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ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy