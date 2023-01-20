https://sputniknews.com.tr/20230120/cuma-namazi-sonrasi-yagis-icin-dua-edildi-1065976100.html

Cuma namazı sonrası yağış için dua edildi

Cuma namazı sonrası yağış için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı öncesinde ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T15:08+0300

2023-01-20T15:08+0300

2023-01-20T15:08+0300

türkiye

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

cami

kuraklık

dua

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Türkiye genelindeki 90 bin camide cuma vakti, "Allah'ım, üç ayları bize bereketli kıl" konulu hutbe okundu, ardından cuma namazı kılındı.Cuma namazı öncesinde ise kuraklık riskine karşı dua edildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Ülkemiz genelinde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesi nedeniyle hep beraber dua edelim. Ya Rahman, ya Rahim! Yaratan sensin, yaşatan da sen. Suya muhtaç tüm mahlukatın hürmetine yağmurlarını üzerimizden esirgeme Yarabbi. Amin." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230120/erdogan-buyuksehir-belediyeleri-kurakliga-karsi-onlem-almali-1065974085.html

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