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https://sputniknews.com.tr/20230120/cuma-namazi-sonrasi-yagis-icin-dua-edildi-1065976100.html
Cuma namazı sonrası yağış için dua edildi
Cuma namazı sonrası yağış için dua edildi
Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı öncesinde ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T15:08+0300
2023-01-20T15:08+0300
türkiye
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
cami
kuraklık
dua
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Türkiye genelindeki 90 bin camide cuma vakti, "Allah'ım, üç ayları bize bereketli kıl" konulu hutbe okundu, ardından cuma namazı kılındı.Cuma namazı öncesinde ise kuraklık riskine karşı dua edildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Ülkemiz genelinde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesi nedeniyle hep beraber dua edelim. Ya Rahman, ya Rahim! Yaratan sensin, yaşatan da sen. Suya muhtaç tüm mahlukatın hürmetine yağmurlarını üzerimizden esirgeme Yarabbi. Amin." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/erdogan-buyuksehir-belediyeleri-kurakliga-karsi-onlem-almali-1065974085.html
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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, cami, kuraklık, dua
diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, cami, kuraklık, dua

Cuma namazı sonrası yağış için dua edildi

15:08 20.01.2023
© AACuma namazı
Cuma namazı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı öncesinde ülke genelindeki camilerde yağış için dua edildi.
Türkiye genelindeki 90 bin camide cuma vakti, "Allah'ım, üç ayları bize bereketli kıl" konulu hutbe okundu, ardından cuma namazı kılındı.
Cuma namazı öncesinde ise kuraklık riskine karşı dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Ülkemiz genelinde karşı karşıya olduğumuz kuraklık tehlikesi nedeniyle hep beraber dua edelim. Ya Rahman, ya Rahim! Yaratan sensin, yaşatan da sen. Suya muhtaç tüm mahlukatın hürmetine yağmurlarını üzerimizden esirgeme Yarabbi. Amin." ifadelerini kullandı.
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