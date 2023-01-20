Biden'dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e destek mesajı

"Başbakan Ardern, ABD-Yeni Zelanda ortaklığı büyük ölçüde sizin liderliğiniz sayesinde her zamankinden daha güçlü. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i geliştirmedeki yöneticiliğiniz oldukça mühimdi. Gelecek nesiller için uluslarımız arasındaki bağları derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum."