https://sputniknews.com.tr/20230120/bidendan-yeni-zelanda-basbakani-arderne-destek-mesaji-1065950923.html
Biden'dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e destek mesajı
Biden'dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e destek mesajı
ABD Başkanı Biden, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e teşekkür... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T00:24+0300
2023-01-20T00:24+0300
2023-01-20T00:24+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Resmi Twitter hesabından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Beyaz Saray'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.Biden paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/yeni-zelanda-basbakani-ardern-gorevden-ayrilacak-devam-edersem-ulkeye-zarar-vermis-olurum-1065906787.html
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joe biden, jacinda ardern, yeni zelanda başbakanı ardern, yeni zelanda
Biden'dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e destek mesajı
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ABD Başkanı Biden, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e teşekkür mahiyetinde bir paylaşım yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden, Resmi Twitter hesabından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Beyaz Saray'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Biden paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Başbakan Ardern, ABD-Yeni Zelanda ortaklığı büyük ölçüde sizin liderliğiniz sayesinde her zamankinden daha güçlü. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i geliştirmedeki yöneticiliğiniz oldukça mühimdi. Gelecek nesiller için uluslarımız arasındaki bağları derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum."
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını ifade etmişti.