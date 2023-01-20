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https://sputniknews.com.tr/20230120/bidendan-yeni-zelanda-basbakani-arderne-destek-mesaji-1065950923.html
Biden'dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e destek mesajı
Biden'dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e destek mesajı
ABD Başkanı Biden, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e teşekkür... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
joe biden
jacinda ardern
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ABD Başkanı Joe Biden, Resmi Twitter hesabından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Beyaz Saray'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.Biden paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/yeni-zelanda-basbakani-ardern-gorevden-ayrilacak-devam-edersem-ulkeye-zarar-vermis-olurum-1065906787.html
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joe biden, jacinda ardern, yeni zelanda başbakanı ardern, yeni zelanda
joe biden, jacinda ardern, yeni zelanda başbakanı ardern, yeni zelanda

Biden'dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e destek mesajı

00:24 20.01.2023
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Biden, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e teşekkür mahiyetinde bir paylaşım yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden, Resmi Twitter hesabından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Beyaz Saray'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Biden paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Başbakan Ardern, ABD-Yeni Zelanda ortaklığı büyük ölçüde sizin liderliğiniz sayesinde her zamankinden daha güçlü. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i geliştirmedeki yöneticiliğiniz oldukça mühimdi. Gelecek nesiller için uluslarımız arasındaki bağları derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum."
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını ifade etmişti.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
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