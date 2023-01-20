https://sputniknews.com.tr/20230120/ankarada-yagmur-ve-kar-duasina-cikildi-1065983657.html

Ankara'da yağmur ve kar duasına çıkıldı

Ankara'da yağmur ve kar duasına çıkıldı

Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkta seyretmesi nedeniyle Ankara'da yağmur duası edildi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T17:18+0300

2023-01-20T17:18+0300

2023-01-20T17:23+0300

yaşam

dua

yağmur

yağmur duası

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Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın ortalamanın çok altına inmesi nedeniyle Ankara’nın Çubuk ilçesinde cuma namazı sonrası, imam eşliğinde yağmur ve kar duasına çıkıldı.Dua sonrasında kurban edilen 5 küçükbaş ve 3 büyükbaşın etleri vatandaşa ikram edildi.'Belki Türkiye’de ilk defa kar duası yapacağız'Türkiye’de ilk defa kar duasına çıkıldığını aktaran Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Duyan, “Gördüğünüz gibi yaz mevsimi yaşıyoruz. Belki Türkiye’de ilk defa kar duası yapacağız. Teşebbüste bulunmak için yola çıktık. Çubuk’taki tüm STK’lar, muhtaralar, belediye ve kaymakamlığın desteği ile 4 gün içerisinde 5 küçükbaş, 3 tane büyükbaş kurban kestik. Burası konuşma yeri değil yağmur duası için buradayız” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230120/cuma-namazi-sonrasi-yagis-icin-dua-edildi-1065976100.html

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dua, yağmur, yağmur duası