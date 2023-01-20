https://sputniknews.com.tr/20230120/ankarada-yagmur-ve-kar-duasina-cikildi-1065983657.html
Ankara'da yağmur ve kar duasına çıkıldı
Ankara'da yağmur ve kar duasına çıkıldı
Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkta seyretmesi nedeniyle Ankara'da yağmur duası edildi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T17:18+0300
2023-01-20T17:18+0300
2023-01-20T17:23+0300
yaşam
dua
yağmur
yağmur duası
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Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın ortalamanın çok altına inmesi nedeniyle Ankara’nın Çubuk ilçesinde cuma namazı sonrası, imam eşliğinde yağmur ve kar duasına çıkıldı.Dua sonrasında kurban edilen 5 küçükbaş ve 3 büyükbaşın etleri vatandaşa ikram edildi.'Belki Türkiye’de ilk defa kar duası yapacağız'Türkiye’de ilk defa kar duasına çıkıldığını aktaran Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Duyan, “Gördüğünüz gibi yaz mevsimi yaşıyoruz. Belki Türkiye’de ilk defa kar duası yapacağız. Teşebbüste bulunmak için yola çıktık. Çubuk’taki tüm STK’lar, muhtaralar, belediye ve kaymakamlığın desteği ile 4 gün içerisinde 5 küçükbaş, 3 tane büyükbaş kurban kestik. Burası konuşma yeri değil yağmur duası için buradayız” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230120/cuma-namazi-sonrasi-yagis-icin-dua-edildi-1065976100.html
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dua, yağmur, yağmur duası
dua, yağmur, yağmur duası
Ankara'da yağmur ve kar duasına çıkıldı
17:18 20.01.2023 (güncellendi: 17:23 20.01.2023) Abone ol
Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkta seyretmesi nedeniyle Ankara'da yağmur duası edildi.
Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın ortalamanın çok altına inmesi nedeniyle Ankara’nın Çubuk ilçesinde cuma namazı sonrası, imam eşliğinde yağmur ve kar duasına çıkıldı.
Dua sonrasında kurban edilen 5 küçükbaş ve 3 büyükbaşın etleri vatandaşa ikram edildi.
'Belki Türkiye’de ilk defa kar duası yapacağız'
Türkiye’de ilk defa kar duasına çıkıldığını aktaran Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Duyan, “Gördüğünüz gibi yaz mevsimi yaşıyoruz. Belki Türkiye’de ilk defa kar duası yapacağız. Teşebbüste bulunmak için yola çıktık. Çubuk’taki tüm STK’lar, muhtaralar, belediye ve kaymakamlığın desteği ile 4 gün içerisinde 5 küçükbaş, 3 tane büyükbaş kurban kestik. Burası konuşma yeri değil yağmur duası için buradayız” ifadelerine yer verdi.