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AK Partili Kurtulmuş'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki
AK Partili Kurtulmuş'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini "alçaklık" olarak niteleyerek... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
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numan kurtulmuş
kuran-ı kerim
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AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine ilişkin tepki gösterdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230120/ak-parti-sozcusu-celikten-isvece-tepki-kuran-i-kerime-donuk-her-saygisizlik-insanlik-sucudur-1065992413.html
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numan kurtulmuş, kuran-ı kerim, isveç
numan kurtulmuş, kuran-ı kerim, isveç

AK Partili Kurtulmuş'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki

23:38 20.01.2023
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini "alçaklık" olarak niteleyerek, "Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor" ifadesini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine ilişkin tepki gösterdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor."
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
TÜRKİYE
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
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