https://sputniknews.com.tr/20230120/ak-partili-kurtulmustan-isvecte-kuran-i-kerim-yakma-eylemine-izin-verilmesine-tepki-1065995321.html
AK Partili Kurtulmuş'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki
AK Partili Kurtulmuş'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini "alçaklık" olarak niteleyerek... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T23:38+0300
2023-01-20T23:38+0300
2023-01-20T23:38+0300
türkiye
numan kurtulmuş
kuran-ı kerim
isveç
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AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine ilişkin tepki gösterdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230120/ak-parti-sozcusu-celikten-isvece-tepki-kuran-i-kerime-donuk-her-saygisizlik-insanlik-sucudur-1065992413.html
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numan kurtulmuş, kuran-ı kerim, isveç
numan kurtulmuş, kuran-ı kerim, isveç
AK Partili Kurtulmuş'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini "alçaklık" olarak niteleyerek, "Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor" ifadesini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine ilişkin tepki gösterdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor."