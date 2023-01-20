https://sputniknews.com.tr/20230120/ak-partili-kurtulmustan-isvecte-kuran-i-kerim-yakma-eylemine-izin-verilmesine-tepki-1065995321.html

AK Partili Kurtulmuş'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki

AK Partili Kurtulmuş'tan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemine' izin verilmesine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini "alçaklık" olarak niteleyerek... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T23:38+0300

2023-01-20T23:38+0300

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türkiye

numan kurtulmuş

kuran-ı kerim

isveç

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AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine ilişkin tepki gösterdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230120/ak-parti-sozcusu-celikten-isvece-tepki-kuran-i-kerime-donuk-her-saygisizlik-insanlik-sucudur-1065992413.html

türkiye

isveç

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