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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te "Kur'an-ı Kerim yakma eylemine" izin verilmesine tepki göstererek, "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
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ak parti
kuran
kuran-ı kerim
isveç
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine ilişkin tepki gösterdi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230116/isvec-turkiye-ile-muzakereler-olumlu-noktada-1065809402.html
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ak parti, kuran, kuran-ı kerim, isveç, ömer çelik
ak parti, kuran, kuran-ı kerim, isveç, ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'e tepki: Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur

21:59 20.01.2023 (güncellendi: 22:06 20.01.2023)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te "Kur'an-ı Kerim yakma eylemine" izin verilmesine tepki göstererek, "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine ilişkin tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."
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