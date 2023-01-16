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İsveç: Türkiye ile müzakereler olumlu noktada
İsveç: Türkiye ile müzakereler olumlu noktada
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerinin normal seyrinde devam ettiğini ve olumlu bir noktada olduklarını söyledi. 16.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-16T19:31+0300
2023-01-16T19:31+0300
dünya
isveç
türkiye
nato
müzakere
ulf kristersson
avrupa birliği
charles michel
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkent Stockholm'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.NATO müzakerelerinin Türkiye ile normal seyrinde devam ettiğini belirten Kristersson, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama konusunda olumlu noktada olduğunu düşünüyorum. Sonunda kararı Türkiye verecek" ifadelerini kullandı.28 NATO ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını hatırlatan Kristersson, "Her ülkenin onay sürecine saygı duyuyoruz. İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile Üçlü Muhtıra'nın taahhütlerini yerine getiriyor. Türkiye'nin İsveç'ten istediği iadeler konusunda ise daha önceden de belirttiğimiz gibi yargı karar veriyor. Türkiye'nin de bizim hakkımızda vereceği karara saygı duyuyorum" dedi.AB Konseyi Başkanı Michel de AB ülkelerinin yenilenebilir enerji konusunda yatırım yapılması için cazip bir yer olarak kalması gerektiğini aktardı.Michel, "9-10 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde, çıkarlarımızı ve şirketlerimizi savunmak için hızlı hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Avrupa'daki rekabet gücümüzü güçlendirmek için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230116/cumhurbaskanligi-basdanismani-ilnur-cevik-bu-sartlar-altinda-natoya-uyelikler-gerceklesmez-1065793588.html
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isveç, türkiye, nato, müzakere, ulf kristersson, avrupa birliği, charles michel
isveç, türkiye, nato, müzakere, ulf kristersson, avrupa birliği, charles michel

İsveç: Türkiye ile müzakereler olumlu noktada

19:31 16.01.2023
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERYİsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2023
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERY
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerinin normal seyrinde devam ettiğini ve olumlu bir noktada olduklarını söyledi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkent Stockholm'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
NATO müzakerelerinin Türkiye ile normal seyrinde devam ettiğini belirten Kristersson, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama konusunda olumlu noktada olduğunu düşünüyorum. Sonunda kararı Türkiye verecek" ifadelerini kullandı.
28 NATO ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını hatırlatan Kristersson, "Her ülkenin onay sürecine saygı duyuyoruz. İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile Üçlü Muhtıra'nın taahhütlerini yerine getiriyor. Türkiye'nin İsveç'ten istediği iadeler konusunda ise daha önceden de belirttiğimiz gibi yargı karar veriyor. Türkiye'nin de bizim hakkımızda vereceği karara saygı duyuyorum" dedi.
AB Konseyi Başkanı Michel de AB ülkelerinin yenilenebilir enerji konusunda yatırım yapılması için cazip bir yer olarak kalması gerektiğini aktardı.
Michel, "9-10 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde, çıkarlarımızı ve şirketlerimizi savunmak için hızlı hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Avrupa'daki rekabet gücümüzü güçlendirmek için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
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