https://sputniknews.com.tr/20230120/400-milyar-euroluk-plan-macron-askeri-butceyi-yaklasik-yuzde-30-artirdi-1065990145.html

400 milyar euro'luk plan: Macron, askeri bütçeyi yaklaşık yüzde 30 artırdı

400 milyar euro'luk plan: Macron, askeri bütçeyi yaklaşık yüzde 30 artırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizinin de etkisiyle 2024 ‘ten itibaren 6 yıllık süreç için 400 milyar euro'luk askeri harcama planı olduğunu... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T19:40+0300

2023-01-20T19:40+0300

2023-01-20T19:40+0300

ukrayna krizi

fransa

emmanuel macron

ukrayna

rusya

askeri bütçe

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savunma harcamalarını büyük ölçüde artırma planı olduğunu duyurdu.Macron, planlanan bütçenin bir 'dönüşüm' programına olanak sağlayacağını söyledi.Fransız lider parlamentonun da onayı olduğu takdirde 2024-2030 yılları için askeri harcamaların 400 milyar euro'ya (433 milyar dolar) yükselebileceğini belirtti.Bu rakam, 2019-2025 dönemi için belirtilen bütçeden 272 milyar dolar daha fazla.Mont-de-Marsan hava üssünde açıklamalarda bulunan Macron, siber saldırılara karşı alınacak tedbirlerin de artırılacağını belirtti.Öte yandan Macron'a göre Fransa, Ukrayna'ya şimdiden 18 Ceaser obüsü, 6 TRF1 obüsü, 2 Crotale hava savunma sistemi, roketatarlar, tanksavar ve hava savunma silahları, zırhlı araçlar, mühimmat, koruyucu donanım, tıbbi ekipman ve askeri erzak sağladı.'Fransa Ukrayna değil'Askeri ihtiyaçlarının Ukrayna ile aynı olmadığını ifade eden Macron, "Fransa Ukrayna değil. Aynı güvenlik önceliklerine sahip değil ve Rusya ile sınırı yok. Nükleer silahlarımız var ve Avrupa Birliği ile NATO'ya dahiliz" değerlendirmesini yaptı.Bununla beraber Macron, Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) çapındaki eğitim programı kapsamında en az 2 bin Ukraynalı askeri eğitmeyi hedeflediklerini dile getirdi.Mart ayında parlamentoya sunulacakBütçe planının mart ayında parlamentoya sunulması planlanıyor.Fransa'nın askeri bütçesi, NATO'nun talebi doğrultusunda 2025 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sine ulaşma hedefiyle 2021'de yüzde 1.9'una çıkarılmıştı.Mayıs ayında Fransa’da devletin hesaplarını kontrol etmekten sorumlu Sayıştay, kamu açıkları hızla artarken, savunma harcamalarını önemli ölçüde artıran hükümeti eleştirmişti.Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının ardından birçok ülke savunma harcamalarını artırmayı hedeflediklerini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230120/kremlin-natonun-ukraynaya-tank-tedariki-hicbir-seyi-degistirmez-kieve-yeni-sorunlar-acar-1065973360.html

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fransa, emmanuel macron, ukrayna, rusya, askeri bütçe