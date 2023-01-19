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Sabah başyazarı Barlas'tan seçim değerlendirmesi: Küresel güçler pes etmeyecek
Sabah başyazarı Barlas'tan seçim değerlendirmesi: Küresel güçler pes etmeyecek
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihini işaret ettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazısında... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T10:55+0300
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politika
türkiye
sabah gazetesi
mehmet barlas
seçim
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Barlas'ın "14 Mayıs’ta küresel güçlerin şansı var mı?" başlıklı yazısının ilgili kısımları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221228/sabah-gazetesi-basyazari-ak-parti-cevrelerinde-secim-icin-tek-bir-tarih-konusuluyor-14-mayis-1065122724.html
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türkiye, sabah gazetesi, mehmet barlas, seçim
türkiye, sabah gazetesi, mehmet barlas, seçim

Sabah başyazarı Barlas'tan seçim değerlendirmesi: Küresel güçler pes etmeyecek

10:55 19.01.2023
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihini işaret ettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazısında "Ben küresel güçlerin pes edeceğini zannetmiyorum. Önümüzde yaklaşık 4 ay var. Muhalefetin bütün beceriksizliğine rağmen Erdoğan'ın önünü kesmek için elinden geleni yapacaklarına eminim" dedi.
Barlas'ın "14 Mayıs’ta küresel güçlerin şansı var mı?" başlıklı yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Tüm dünya, Türkiye'deki seçim sürecini yakından izliyor. Washington Post, "Dünyanın en önemli seçimi" derken The Economist, "Erdoğan karşısında şansları yok" şeklinde analizlere yer veriyor. Ama ben küresel güçlerin pes edeceğini zannetmiyorum. Önümüzde yaklaşık 4 ay var. Muhalefetin bütün beceriksizliğine rağmen Erdoğan'ın önünü kesmek için elinden geleni yapacaklarına eminim."

"FETÖ'cüler, PKK'lılar, darbe heveslileri, 6'lı masanın aktörleri, kukla cumhurbaşkanı olmak için bekleyen siyasi aktörler topyekûn 14 Mayıs'ta bu "küresel çete"yle birlikte hareket edecektir. Ama Türk seçmeninin ferasetinden de hiç şüphem yok. 73 yıl önce 14 Mayıs'ta "Yeter! Söz milletindir!" diyen Menderes'e desteğini veren bu millet, yine bir 14 Mayıs sabahı sandığa giderek bu kirli tezgâhı bir kez daha bozacaktır."
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Sabah gazetesi başyazarı: AK Parti çevrelerinde seçim için tek bir tarih konuşuluyor, 14 Mayıs
28 Aralık 2022, 10:52
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