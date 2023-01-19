Sabah başyazarı Barlas'tan seçim değerlendirmesi: Küresel güçler pes etmeyecek

"FETÖ'cüler, PKK'lılar, darbe heveslileri, 6'lı masanın aktörleri, kukla cumhurbaşkanı olmak için bekleyen siyasi aktörler topyekûn 14 Mayıs'ta bu "küresel çete"yle birlikte hareket edecektir. Ama Türk seçmeninin ferasetinden de hiç şüphem yok. 73 yıl önce 14 Mayıs'ta "Yeter! Söz milletindir!" diyen Menderes'e desteğini veren bu millet, yine bir 14 Mayıs sabahı sandığa giderek bu kirli tezgâhı bir kez daha bozacaktır."