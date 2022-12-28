Sabah gazetesi başyazarı: AK Parti çevrelerinde seçim için tek bir tarih konuşuluyor, 14 Mayıs

"Yani 18 Haziran seçimleri 35 gün kadar geri çekilecek. Bu da elbette bir erken seçim sayılmaz. Nedenine gelince... Bildiğiniz gibi okullar 16 Haziran'da yaz tatiline giriyor. 28 Haziran'da ise Kurban Bayramı tatili başlıyor. Dolayısıyla 10 Haziran'da tüm Türkiye'de büyük bir nüfus hareketliliği yaşanacak. Bu nedenle 18 Haziran milli iradenin sandığa yansıması için doğru bir seçim tarihi değil. Kimseyi sandığa götüremezsiniz. Bu iktidarın da muhalefetin de işine gelmez."