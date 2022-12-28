https://sputniknews.com.tr/20221228/sabah-gazetesi-basyazari-ak-parti-cevrelerinde-secim-icin-tek-bir-tarih-konusuluyor-14-mayis-1065122724.html
Sabah gazetesi başyazarı: AK Parti çevrelerinde seçim için tek bir tarih konuşuluyor, 14 Mayıs
Sabah gazetesi başyazarı: AK Parti çevrelerinde seçim için tek bir tarih konuşuluyor, 14 Mayıs
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, seçim tarihine ilişkin kaleme aldığı yazısında erken seçim ihtimalini dışlarken, AK Parti çevrelerinde konuşulan seçim... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T10:52+0300
2022-12-28T10:52+0300
2022-12-28T10:59+0300
politika
sabah gazetesi
mehmet barlas
ak parti
erken seçim
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Barlas'ın "Seçim tarihi 14 Mayıs mı?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:'Gazetecilik hayatımda daha tuhaf bir seçim dönemi yaşamadım'
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sabah gazetesi, mehmet barlas, ak parti, erken seçim, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
sabah gazetesi, mehmet barlas, ak parti, erken seçim, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
Sabah gazetesi başyazarı: AK Parti çevrelerinde seçim için tek bir tarih konuşuluyor, 14 Mayıs
10:52 28.12.2022 (güncellendi: 10:59 28.12.2022) Abone ol
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, seçim tarihine ilişkin kaleme aldığı yazısında erken seçim ihtimalini dışlarken, AK Parti çevrelerinde konuşulan seçim tarihinin 18 Haziran yerine 14 Mayıs olduğunu söyledi.
Barlas'ın "Seçim tarihi 14 Mayıs mı?" başlıklı yazısının
ilgili kısmı şöyle:
"Türk siyasetinde en çok konuşulan konu "erken seçim"dir. Geçmişte ülke ne zaman yönetilemez hale gelse, koalisyonlar ne zaman çıkmaza girse erken seçim konuşulurdu. AK Parti iktidarıyla birlikte erken seçim tartışmaları da siyasi lügatimizden çıktı. 2022 yılının Ekim ayında baskın bir seçim yapılacağı söylenmişti. Gerçek olmadığı anlaşıldı. 2023 yılı geldi çattı. Şimdi şubat-mart aylarında bir seçim olacağı konuşuluyor. Şimdiden söyleyeyim, bu iddia da gerçekleşmeyecek. AK Parti çevrelerinde tek bir tarih konuşuluyor: "14 Mayıs.""
'Gazetecilik hayatımda daha tuhaf bir seçim dönemi yaşamadım'
"Yani 18 Haziran seçimleri 35 gün kadar geri çekilecek. Bu da elbette bir erken seçim sayılmaz. Nedenine gelince... Bildiğiniz gibi okullar 16 Haziran'da yaz tatiline giriyor. 28 Haziran'da ise Kurban Bayramı tatili başlıyor. Dolayısıyla 10 Haziran'da tüm Türkiye'de büyük bir nüfus hareketliliği yaşanacak. Bu nedenle 18 Haziran milli iradenin sandığa yansıması için doğru bir seçim tarihi değil. Kimseyi sandığa götüremezsiniz. Bu iktidarın da muhalefetin de işine gelmez."
"Bu hesaba göre seçimlere 140 gün kaldı. 6'lı masanın adayı hâlâ belli değil. Muhalefetin gündeminde aday krizi, iktidarın gündeminde ise 1 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi var. Adaylığını açıklayamayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan aday olmayabilir" demiş. Gazetecilik hayatımda daha tuhaf bir seçim dönemi yaşamadım."