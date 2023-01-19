https://sputniknews.com.tr/20230119/rusyanin-dis-borcu-son-bir-yilda-1004-milyar-dolar-azaldi-1065941236.html
Rusya’nın dış borcu son bir yılda 100.4 milyar dolar azaldı
Rusya’nın dış borcu son bir yılda 100.4 milyar dolar azaldı
Rusya’nın dış borcunun son bir yılda yüzde 20.8 oranında azalarak 381.8 milyar dolara gerilediği öğrenildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T20:24+0300
2023-01-19T20:24+0300
2023-01-19T20:24+0300
ekonomi
rusya
rusya merkez bankası
dış borç
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Rusya Merkez Bankası'nın 1 Ocak 2023 itibarıyla yaptığı değerlendirmeye göre ülkenin dış borcu son bir yılda yüzde 20.8 (100.4 milyar dolar) azalarak 381.8 milyar dolara geriledi.Bankanın internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, “Göstergenin dinamikleri büyük ölçüde diğer sektörlerin kredilerle ilgili dış borçlarındaki azalmadan kaynaklanıyor” ifadelerine yer verildi.Rusya’nın dış borcu 1 Ocak 2022 itibarıyla 482.077 milyar dolar, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinin başlarında ise 436.8 milyar dolar olmuştu. Rusya Maliye Bakanlığı, mart ayında ruble dönüştürülmesi yoluyla dış borçların ödenmesi için özel bir prosedür oluşturmuştu, Eurobond yükümlülükleriyle ilgili de benzer bir mekanizma getirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230115/putin-ukraynadaki-operasyonun-dinamikleri-olumlu-her-sey-plana-gore-gelisiyor-1065764503.html
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rusya, rusya merkez bankası, dış borç
rusya, rusya merkez bankası, dış borç
Rusya’nın dış borcu son bir yılda 100.4 milyar dolar azaldı
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Rusya’nın dış borcunun son bir yılda yüzde 20.8 oranında azalarak 381.8 milyar dolara gerilediği öğrenildi.
Rusya Merkez Bankası'nın 1 Ocak 2023 itibarıyla yaptığı değerlendirmeye göre ülkenin dış borcu son bir yılda yüzde 20.8 (100.4 milyar dolar) azalarak 381.8 milyar dolara geriledi.
Bankanın internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, “Göstergenin dinamikleri büyük ölçüde diğer sektörlerin kredilerle ilgili dış borçlarındaki azalmadan kaynaklanıyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya’nın dış borcu 1 Ocak 2022 itibarıyla 482.077 milyar dolar, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinin başlarında ise 436.8 milyar dolar olmuştu. Rusya Maliye Bakanlığı, mart ayında ruble dönüştürülmesi yoluyla dış borçların ödenmesi için özel bir prosedür oluşturmuştu, Eurobond yükümlülükleriyle ilgili de benzer bir mekanizma getirilmişti.