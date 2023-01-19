Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230119/rusyanin-dis-borcu-son-bir-yilda-1004-milyar-dolar-azaldi-1065941236.html
Rusya’nın dış borcu son bir yılda 100.4 milyar dolar azaldı
Rusya’nın dış borcu son bir yılda 100.4 milyar dolar azaldı
Rusya’nın dış borcunun son bir yılda yüzde 20.8 oranında azalarak 381.8 milyar dolara gerilediği öğrenildi. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T20:24+0300
2023-01-19T20:24+0300
ekonomi
rusya
rusya merkez bankası
dış borç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/19/1056658797_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1c5a2d4cb43791020aac9bf8bfbc25c4.jpg
Rusya Merkez Bankası'nın 1 Ocak 2023 itibarıyla yaptığı değerlendirmeye göre ülkenin dış borcu son bir yılda yüzde 20.8 (100.4 milyar dolar) azalarak 381.8 milyar dolara geriledi.Bankanın internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, “Göstergenin dinamikleri büyük ölçüde diğer sektörlerin kredilerle ilgili dış borçlarındaki azalmadan kaynaklanıyor” ifadelerine yer verildi.Rusya’nın dış borcu 1 Ocak 2022 itibarıyla 482.077 milyar dolar, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinin başlarında ise 436.8 milyar dolar olmuştu. Rusya Maliye Bakanlığı, mart ayında ruble dönüştürülmesi yoluyla dış borçların ödenmesi için özel bir prosedür oluşturmuştu, Eurobond yükümlülükleriyle ilgili de benzer bir mekanizma getirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230115/putin-ukraynadaki-operasyonun-dinamikleri-olumlu-her-sey-plana-gore-gelisiyor-1065764503.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/19/1056658797_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_b47c53ab74ff8c40960ceb56b33dab38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya merkez bankası, dış borç
rusya, rusya merkez bankası, dış borç

Rusya’nın dış borcu son bir yılda 100.4 milyar dolar azaldı

20:24 19.01.2023
© AA / Sefa KaracanRuble
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA / Sefa Karacan
Abone olTelegram
Rusya’nın dış borcunun son bir yılda yüzde 20.8 oranında azalarak 381.8 milyar dolara gerilediği öğrenildi.
Rusya Merkez Bankası'nın 1 Ocak 2023 itibarıyla yaptığı değerlendirmeye göre ülkenin dış borcu son bir yılda yüzde 20.8 (100.4 milyar dolar) azalarak 381.8 milyar dolara geriledi.
Bankanın internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, “Göstergenin dinamikleri büyük ölçüde diğer sektörlerin kredilerle ilgili dış borçlarındaki azalmadan kaynaklanıyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya’nın dış borcu 1 Ocak 2022 itibarıyla 482.077 milyar dolar, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinin başlarında ise 436.8 milyar dolar olmuştu. Rusya Maliye Bakanlığı, mart ayında ruble dönüştürülmesi yoluyla dış borçların ödenmesi için özel bir prosedür oluşturmuştu, Eurobond yükümlülükleriyle ilgili de benzer bir mekanizma getirilmişti.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
Ukrayna krizi
Putin: Ukrayna’daki operasyonun dinamikleri olumlu, her şey plana göre gelişiyor
15 Ocak, 14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала