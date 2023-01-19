https://sputniknews.com.tr/20230119/rusyanin-belgorod-kenti-yakinindaki-bir-tavuk-ciftligine-top-mermisi-isabet-etti-1065934378.html

Rusya’nın Belgorod kenti yakınındaki bir tavuk çiftliğine top mermisi isabet etti

Rusya’nın Belgorod kenti yakınındaki bir tavuk çiftliğine top mermisi isabet etti

Rusya’nın Ukrayna’yla sınırdaki Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin bugün ikinci kez saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Gladkov, bir top... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T18:31+0300

2023-01-19T18:31+0300

2023-01-19T18:31+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

belgorod

top mermisi

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün Belgorod kentinin iki kez saldırıya maruz kaldığını belirtti.Top mermilerinden birinin kent yakınında yer alan bir tavuk çiftliğine isabet ettiğini belirten Vali, olayda ölen veya yaralananların olmadığını kaydetti.Bugün ayrıca Belgorod Bölgesi’nin Dolgoye köyü de hedef alındı. Top mermisi, kimsenin yaşamadığı bir eve isabet etti.

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