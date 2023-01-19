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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/rusyanin-belgorod-kenti-yakinindaki-bir-tavuk-ciftligine-top-mermisi-isabet-etti-1065934378.html
Rusya’nın Belgorod kenti yakınındaki bir tavuk çiftliğine top mermisi isabet etti
Rusya’nın Belgorod kenti yakınındaki bir tavuk çiftliğine top mermisi isabet etti
Rusya’nın Ukrayna’yla sınırdaki Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin bugün ikinci kez saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Gladkov, bir top... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T18:31+0300
2023-01-19T18:31+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
belgorod
top mermisi
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün Belgorod kentinin iki kez saldırıya maruz kaldığını belirtti.Top mermilerinden birinin kent yakınında yer alan bir tavuk çiftliğine isabet ettiğini belirten Vali, olayda ölen veya yaralananların olmadığını kaydetti.Bugün ayrıca Belgorod Bölgesi’nin Dolgoye köyü de hedef alındı. Top mermisi, kimsenin yaşamadığı bir eve isabet etti.
https://sputniknews.com.tr/20230115/rusyanin-ukrayna-sinirinda-bir-binadaki-muhimmat-patladi-uc-kisi-hayatini-kaybetti-1065769112.html
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rusya, ukrayna, belgorod, top mermisi
rusya, ukrayna, belgorod, top mermisi

Rusya’nın Belgorod kenti yakınındaki bir tavuk çiftliğine top mermisi isabet etti

18:31 19.01.2023
© SputnikRusya'nın Belgorod bölgesi
Rusya'nın Belgorod bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Sputnik
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Rusya’nın Ukrayna’yla sınırdaki Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin bugün ikinci kez saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Gladkov, bir top mermisinin Belgorod kenti yakınındaki bir tavuk çiftliğine isabet ettiğini belirtti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün Belgorod kentinin iki kez saldırıya maruz kaldığını belirtti.
Top mermilerinden birinin kent yakınında yer alan bir tavuk çiftliğine isabet ettiğini belirten Vali, olayda ölen veya yaralananların olmadığını kaydetti.
Bugün ayrıca Belgorod Bölgesi’nin Dolgoye köyü de hedef alındı. Top mermisi, kimsenin yaşamadığı bir eve isabet etti.
Road sign shows directions to Russia's Belgorod - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
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