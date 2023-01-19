https://sputniknews.com.tr/20230119/rusyanin-belgorod-kenti-yakinindaki-bir-tavuk-ciftligine-top-mermisi-isabet-etti-1065934378.html
Rusya’nın Belgorod kenti yakınındaki bir tavuk çiftliğine top mermisi isabet etti
Rusya’nın Belgorod kenti yakınındaki bir tavuk çiftliğine top mermisi isabet etti
Rusya’nın Ukrayna’yla sınırdaki Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin bugün ikinci kez saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Gladkov, bir top... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T18:31+0300
2023-01-19T18:31+0300
2023-01-19T18:31+0300
ukrayna krizi
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belgorod
top mermisi
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün Belgorod kentinin iki kez saldırıya maruz kaldığını belirtti.Top mermilerinden birinin kent yakınında yer alan bir tavuk çiftliğine isabet ettiğini belirten Vali, olayda ölen veya yaralananların olmadığını kaydetti.Bugün ayrıca Belgorod Bölgesi’nin Dolgoye köyü de hedef alındı. Top mermisi, kimsenin yaşamadığı bir eve isabet etti.
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rusya, ukrayna, belgorod, top mermisi
Rusya’nın Belgorod kenti yakınındaki bir tavuk çiftliğine top mermisi isabet etti
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Rusya’nın Ukrayna’yla sınırdaki Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgenin bugün ikinci kez saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Gladkov, bir top mermisinin Belgorod kenti yakınındaki bir tavuk çiftliğine isabet ettiğini belirtti.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün Belgorod kentinin iki kez saldırıya maruz kaldığını belirtti.
Top mermilerinden birinin kent yakınında yer alan bir tavuk çiftliğine isabet ettiğini belirten Vali, olayda ölen veya yaralananların olmadığını kaydetti.
Bugün ayrıca Belgorod Bölgesi’nin Dolgoye köyü de hedef alındı. Top mermisi, kimsenin yaşamadığı bir eve isabet etti.