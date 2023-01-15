https://sputniknews.com.tr/20230115/rusyanin-ukrayna-sinirinda-bir-binadaki-muhimmat-patladi-uc-kisi-hayatini-kaybetti-1065769112.html

Rusya’nın Ukrayna sınırında bir binadaki mühimmat patladı: Üç kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna sınırında bir binadaki mühimmat patladı: Üç kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Belgorod bölgesinde, geçmişte kasaba halkının toplandığı bir binadaki mühimmatın patlaması sonucunda üç kişinin hayatını... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T17:26+0300

2023-01-15T17:26+0300

2023-01-15T17:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

belgorod

mühimmat

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1c/1055910456_0:0:3129:1761_1920x0_80_0_0_537d41c7f612b5ed53e8b4c25d1768cf.jpg

Belgorod’ın acil durum servislerinden RİA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, Koroçanskiy bölgesinde yer alan bir binadaki mühimmat patladığı kaydedildi.Söz konusu binanın, eskiden kasaba halkı tarafından bir kültür evi olarak kullanıldığı ve patlamanın ilk belirlemelere göre buradaki mühimmatın patlamasıyla yaşandığı belirtiliyor.Üç kişinin hayatını kaybetmesine, 13 kişinin de yaralanmasına yol açan mühimmatın patlamasına neyin sebep olduğuysa henüz bilinmiyor.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, belgorod, mühimmat, patlama