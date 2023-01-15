https://sputniknews.com.tr/20230115/rusyanin-ukrayna-sinirinda-bir-binadaki-muhimmat-patladi-uc-kisi-hayatini-kaybetti-1065769112.html
Rusya’nın Ukrayna sınırında bir binadaki mühimmat patladı: Üç kişi hayatını kaybetti
Rusya’nın Ukrayna sınırında bir binadaki mühimmat patladı: Üç kişi hayatını kaybetti
Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Belgorod bölgesinde, geçmişte kasaba halkının toplandığı bir binadaki mühimmatın patlaması sonucunda üç kişinin hayatını... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T17:26+0300
2023-01-15T17:26+0300
2023-01-15T17:26+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
belgorod
mühimmat
patlama
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Belgorod’ın acil durum servislerinden RİA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, Koroçanskiy bölgesinde yer alan bir binadaki mühimmat patladığı kaydedildi.Söz konusu binanın, eskiden kasaba halkı tarafından bir kültür evi olarak kullanıldığı ve patlamanın ilk belirlemelere göre buradaki mühimmatın patlamasıyla yaşandığı belirtiliyor.Üç kişinin hayatını kaybetmesine, 13 kişinin de yaralanmasına yol açan mühimmatın patlamasına neyin sebep olduğuysa henüz bilinmiyor.
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rusya, ukrayna, belgorod, mühimmat, patlama
rusya, ukrayna, belgorod, mühimmat, patlama
Rusya’nın Ukrayna sınırında bir binadaki mühimmat patladı: Üç kişi hayatını kaybetti
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Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Belgorod bölgesinde, geçmişte kasaba halkının toplandığı bir binadaki mühimmatın patlaması sonucunda üç kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişininse yaralandığı belirtildi.
Belgorod’ın acil durum servislerinden RİA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, Koroçanskiy bölgesinde yer alan bir binadaki mühimmat patladığı kaydedildi.
Söz konusu binanın, eskiden kasaba halkı tarafından bir kültür evi olarak kullanıldığı ve patlamanın ilk belirlemelere göre buradaki mühimmatın patlamasıyla yaşandığı belirtiliyor.
Üç kişinin hayatını kaybetmesine, 13 kişinin de yaralanmasına yol açan mühimmatın patlamasına neyin sebep olduğuysa henüz bilinmiyor.