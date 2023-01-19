https://sputniknews.com.tr/20230119/rus-hukumeti-yabanci-ajanlara-yonelik-devlet-denetimine-iliskin-duzenlemeyi-onayladi-1065943728.html

Rus hükümeti yabancı ajanlara yönelik devlet denetimine ilişkin düzenlemeyi onayladı

Rus hükümeti yabancı ajanlara yönelik devlet denetimine ilişkin düzenlemeyi onayladı

Rusya’da hükümet yabancı ajanların faaliyetleri üzerinde devlet denetimine ilişkin düzenlemeyi onayladı, ilgili belge resmi yasal bilgi portalında yayınlandı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T21:50+0300

2023-01-19T21:50+0300

2023-01-19T21:50+0300

dünya

rusya

yabancı ajan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054572011_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_265fb8de9ce806192174eba46898c0d4.jpg

Yayınlanan belgede, “Devlet denetiminin görevi, yabancı ajanlarla ilgili mevzuat gerekliliklerinin ihlallerinin önüne geçilmesi, tespit edilmesi ve giderilmesidir. Devlet denetimi Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı ve bölgesel makamları tarafından yürütülür” ifadelerine yer verildi.Yasaya göre Adalet Bakanlığı’nın müfettişleri;Kontrole tabi olan kişilerin planlı denetimleri yılda en fazla bir kez yapılabilecek. Bununla birlikte olağan denetim süresi 20 günü, olağanüstü denetim süresi ise 50 günü aşmaması gerekecek.

https://sputniknews.com.tr/20221205/rusya-lideri-putin-yabanci-ajanlarla-ilgili-tasariyi-imzaladi-1064217660.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, yabancı ajan