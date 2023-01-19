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Rus hükümeti yabancı ajanlara yönelik devlet denetimine ilişkin düzenlemeyi onayladı
Rus hükümeti yabancı ajanlara yönelik devlet denetimine ilişkin düzenlemeyi onayladı
Rusya’da hükümet yabancı ajanların faaliyetleri üzerinde devlet denetimine ilişkin düzenlemeyi onayladı, ilgili belge resmi yasal bilgi portalında yayınlandı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
yabancı ajan
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Yayınlanan belgede, “Devlet denetiminin görevi, yabancı ajanlarla ilgili mevzuat gerekliliklerinin ihlallerinin önüne geçilmesi, tespit edilmesi ve giderilmesidir. Devlet denetimi Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı ve bölgesel makamları tarafından yürütülür” ifadelerine yer verildi.Yasaya göre Adalet Bakanlığı’nın müfettişleri;Kontrole tabi olan kişilerin planlı denetimleri yılda en fazla bir kez yapılabilecek. Bununla birlikte olağan denetim süresi 20 günü, olağanüstü denetim süresi ise 50 günü aşmaması gerekecek.
https://sputniknews.com.tr/20221205/rusya-lideri-putin-yabanci-ajanlarla-ilgili-tasariyi-imzaladi-1064217660.html
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rusya, yabancı ajan
rusya, yabancı ajan

Rus hükümeti yabancı ajanlara yönelik devlet denetimine ilişkin düzenlemeyi onayladı

21:50 19.01.2023
© Sputnik / Виталий АньковRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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Rusya’da hükümet yabancı ajanların faaliyetleri üzerinde devlet denetimine ilişkin düzenlemeyi onayladı, ilgili belge resmi yasal bilgi portalında yayınlandı.
Yayınlanan belgede, “Devlet denetiminin görevi, yabancı ajanlarla ilgili mevzuat gerekliliklerinin ihlallerinin önüne geçilmesi, tespit edilmesi ve giderilmesidir. Devlet denetimi Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı ve bölgesel makamları tarafından yürütülür” ifadelerine yer verildi.
Yasaya göre Adalet Bakanlığı’nın müfettişleri;
Yabancı ajanlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılabilecek;
Denetlenen yabancı ajanların yönetim makamlarından düzenleyici belgeleri talep edebilecek;
Yabancı ajanların mali ve ekonomik faaliyetleri hakkında kredi ve finans kuruluşlarından bilgi talep edebilecek;
Yetkililerin elinde olan denetlenen şahıslarla ilgili belgeleri inceleyebilecek, ayrıca yabancı ajanların yayınladığı basılı, görsel-işitsel ve diğer haber ve içerikleri analiz edebilecek;
Tespit edilen ihlallerin giderilmesi için en az bir aylık süre içinde uygulanması zorunlu olan direktifler verebilecek.
Kontrole tabi olan kişilerin planlı denetimleri yılda en fazla bir kez yapılabilecek. Bununla birlikte olağan denetim süresi 20 günü, olağanüstü denetim süresi ise 50 günü aşmaması gerekecek.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
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