https://sputniknews.com.tr/20221205/rusya-lideri-putin-yabanci-ajanlarla-ilgili-tasariyi-imzaladi-1064217660.html
Rusya lideri Putin, yabancı ajanlarla ilgili tasarıyı imzaladı
Rusya lideri Putin, yabancı ajanlarla ilgili tasarıyı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ajan statüsüne ilişkin düzenlemenin iyileştirilmesine ilişkin yasayı imzaladı. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T19:51+0300
2022-12-05T19:51+0300
2022-12-05T19:51+0300
dünya
yabancı ajan
rusya
fsb
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Putin’in imzaladığı tasarıya göre, “kurucusu yabancı ajan olan medya organının yayınladığı materyallerde, bu organın yabancı ajan tarafından oluşturulduğuna dair bilgi içermesi gerekiyor”.Tasarıda, Rusya’da toplantıların, gösterilerin ve yürüyüşlerin yasak olduğu yerler belirtildi. Bu yerler arasında nehir ve deniz limanları, demiryolu istasyonları, otogarlar ve havalimanları, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik kuruluşları, çocuk ve spor tesisleri gösterildi.Yabancı ajanlar listesinde yer alan kişilere kamu kuruluşlarına ve yaşam destek tesislerine ait bina ve arazilerde eylemler düzenlemesi yasaklandı.Yabancı ajanlar, çocuklara yönelik bilgi materyallerini üretemeyecek. Ayrıca yabancı ajanlar, reşit olmayanlara yönelik eğitim faaliyetinde bulunamayacak.Yabancı ajanların bankalardaki mevduatları artık sigortalanamayacak.Siyasi partilere ve bölgelerdeki temsilciliklerine yabancı ajanlarla iş yapmaları yasaklandı.Yabancı ajanlar, halka açık etkinlikleri organize edemeyecek.Seçimlerde gözlemci olması yasaklanan yabancı ajanlar, her türlü kamu kuruluşları nezdindeki uzman konseylerine katılamayacak ve kamu denetleme komisyonlarına üye olamayacak.Yabancı ajan statüsündeki vatandaşlar, memuriyete kabul edilmeyecek. Bu tür vatandaşların her türlü askerlik görevinde bulunmaları da yasaklandı.Tasarıda ayrıca yabancı ajanların devlet sırlarına erişimine yasak getirildi.Yabancı ajanlar ayrıca Federal Güvenlik Servisi (FSB), dış istihbarat, güvenlik güçleri, gümrük, savcılık, soruşturma komitesi ve ceza infaz servisinde istihdam edilemez.
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yabancı ajan, rusya, fsb
Rusya lideri Putin, yabancı ajanlarla ilgili tasarıyı imzaladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ajan statüsüne ilişkin düzenlemenin iyileştirilmesine ilişkin yasayı imzaladı.
Putin’in imzaladığı tasarıya göre, “kurucusu yabancı ajan olan medya organının yayınladığı materyallerde, bu organın yabancı ajan tarafından oluşturulduğuna dair bilgi içermesi gerekiyor”.
Tasarıda, Rusya’da toplantıların, gösterilerin ve yürüyüşlerin yasak olduğu yerler belirtildi. Bu yerler arasında nehir ve deniz limanları, demiryolu istasyonları, otogarlar ve havalimanları, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik kuruluşları, çocuk ve spor tesisleri gösterildi.
Yabancı ajanlar listesinde yer alan kişilere kamu kuruluşlarına ve yaşam destek tesislerine ait bina ve arazilerde eylemler düzenlemesi yasaklandı.
Yabancı ajanlar, çocuklara yönelik bilgi materyallerini üretemeyecek. Ayrıca yabancı ajanlar, reşit olmayanlara yönelik eğitim faaliyetinde bulunamayacak.
Yabancı ajanların bankalardaki mevduatları artık sigortalanamayacak.
Siyasi partilere ve bölgelerdeki temsilciliklerine yabancı ajanlarla iş yapmaları yasaklandı.
Yabancı ajanlar, halka açık etkinlikleri organize edemeyecek.
Seçimlerde gözlemci olması yasaklanan yabancı ajanlar, her türlü kamu kuruluşları nezdindeki uzman konseylerine katılamayacak ve kamu denetleme komisyonlarına üye olamayacak.
Yabancı ajan statüsündeki vatandaşlar, memuriyete kabul edilmeyecek. Bu tür vatandaşların her türlü askerlik görevinde bulunmaları da yasaklandı.
Tasarıda ayrıca yabancı ajanların devlet sırlarına erişimine yasak getirildi.
Yabancı ajanlar ayrıca Federal Güvenlik Servisi (FSB), dış istihbarat, güvenlik güçleri, gümrük, savcılık, soruşturma komitesi ve ceza infaz servisinde istihdam edilemez.