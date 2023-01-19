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https://sputniknews.com.tr/20230119/rafael-nadal-sakatlandi-6-8-hafta-kortlardan-uzak-kalacak-1065950008.html
Rafael Nadal sakatlandı: 6-8 hafta kortlardan uzak kalacak
Rafael Nadal sakatlandı: 6-8 hafta kortlardan uzak kalacak
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta sol bacağındaki sakatlığı nedeniyle 2. turda elenen son şampiyon İspanyol Rafael Nadal, kortlardan... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T23:55+0300
2023-01-19T23:55+0300
spor
rafael nadal
avustralya açık tenis turnuvası
sakatlık
tenis
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan 36 yaşındaki İspanyol raket Rafael Nadal, "Dünkü yenilgiden sonra tıbbi testler yaptım. Normal iyileşme süresi 6 ila 8 haftadır" bilgisini verdi.Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta dün son şampiyon Nadal, 2. turda elenmişti.Tek erkeklerde 22 grand slam zaferiyle en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi, son şampiyon unvanıyla katıldığı turnuvanın 2. turunda dünya 63 numarası ABD'li Mackenzie Mcdonald'a ikinci setin sonlarında sol bacağındaki sakatlığının etkisiyle 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup olarak Avustralya Açık'a erken veda etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220924/tenis-efsanesi-federer-kortlara-veda-etti-1061578192.html
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rafael nadal, avustralya açık tenis turnuvası, sakatlık, tenis
rafael nadal, avustralya açık tenis turnuvası, sakatlık, tenis

Rafael Nadal sakatlandı: 6-8 hafta kortlardan uzak kalacak

23:55 19.01.2023
© AARafael Nadal
Rafael Nadal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta sol bacağındaki sakatlığı nedeniyle 2. turda elenen son şampiyon İspanyol Rafael Nadal, kortlardan 6-8 hafta uzak kalacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 36 yaşındaki İspanyol raket Rafael Nadal, "Dünkü yenilgiden sonra tıbbi testler yaptım. Normal iyileşme süresi 6 ila 8 haftadır" bilgisini verdi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta dün son şampiyon Nadal, 2. turda elenmişti.
Tek erkeklerde 22 grand slam zaferiyle en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi, son şampiyon unvanıyla katıldığı turnuvanın 2. turunda dünya 63 numarası ABD'li Mackenzie Mcdonald'a ikinci setin sonlarında sol bacağındaki sakatlığının etkisiyle 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup olarak Avustralya Açık'a erken veda etmişti.
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