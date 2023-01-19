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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/patrik-kirillden-rusya-kaybederse-dunyanin-sonu-gelir-uyarisi-1065936119.html
Patrik Kirill’den ‘Rusya kaybederse dünyanın sonu gelir’ uyarısı
Patrik Kirill’den ‘Rusya kaybederse dünyanın sonu gelir’ uyarısı
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Rusya’nın mevcut koşullarda yenilmesinin tüm dünya için feci sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T19:14+0300
2023-01-19T19:14+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
patrik kirill
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Patrik Kirill, “Bugün dünyaya, ülkemize ve tüm insan ırkına yönelik çok büyük tehditler meydana geliyor. Çünkü bazı çılgın insanlar, güçlü silahlara sahip, nesilden nesile her zaman kazanmaya motive olmuş, hiçbir düşmana teslim olmamış, her zaman galip gelmiş çok güçlü insanların yaşadığı büyük Rusya devletini mevcut koşullarda yenebilecekleri veya yeniden formatlayabilecekleri fikrine sahip. Rus insanına kendi değerlerini dayatabileceklerini düşünüyorlar. Oysa buna değer bile denemez. Amaç, Rusları da diğerleri gibi dünyanın büyük kısmını kontrol etme gücüne sahip olanlara boyun eğdirmek” diye konuştu.Patrik, “Tanrıya, bu delilere akıl vermesi ve onların, Rusya’yı yok etme isteğinin dünyanın sonu anlamına geleceğini anlamasına yardımcı olması için dua ediyoruz” diye kaydetti.Tüm insanların, birbirine bağımlı olduğu, bu dünyanın kırılgan olduğu ve öncelikle yaşam ve tanrıya inancı korumaya odaklanan ortak değerler ve amaçlar için çalışmaları gerektiği anlayışını kazanması için dua ettiklerini söyleyen Patrik Kirill, şöyle devam etti: “Rabbimizin, Rus topraklarını, yetkililerimizi, Ortodoks inanca sahip ülke liderimizi, ordumuzu terk etmeyeceğine ve Rusya’nın gerekirse kendi toprağını ve halkını savunma gücüne sahip olacağına inanıyoruz. Tanrı, işerin böyle bir hesaplaşmaya varmasına müsaade etmesin, hepimizi barıştırsın, sakinleştirsin ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için herkesin birlikte çalışmasına yardım etsin.”
https://sputniknews.com.tr/20230119/peskovdan-zelenskiye-rusya-ile-putin-var-ve-var-olacak-1065920424.html
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rusya, ukrayna, patrik kirill, rusya ortodoks kilisesi
rusya, ukrayna, patrik kirill, rusya ortodoks kilisesi

Patrik Kirill’den ‘Rusya kaybederse dünyanın sonu gelir’ uyarısı

19:14 19.01.2023
© AFP 2023 / Kirill KUDRYAVTSEVPatrik Kirill
Patrik Kirill - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / Kirill KUDRYAVTSEV
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Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Rusya’nın mevcut koşullarda yenilmesinin tüm dünya için feci sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.
Patrik Kirill, “Bugün dünyaya, ülkemize ve tüm insan ırkına yönelik çok büyük tehditler meydana geliyor. Çünkü bazı çılgın insanlar, güçlü silahlara sahip, nesilden nesile her zaman kazanmaya motive olmuş, hiçbir düşmana teslim olmamış, her zaman galip gelmiş çok güçlü insanların yaşadığı büyük Rusya devletini mevcut koşullarda yenebilecekleri veya yeniden formatlayabilecekleri fikrine sahip. Rus insanına kendi değerlerini dayatabileceklerini düşünüyorlar. Oysa buna değer bile denemez. Amaç, Rusları da diğerleri gibi dünyanın büyük kısmını kontrol etme gücüne sahip olanlara boyun eğdirmek” diye konuştu.
Patrik, “Tanrıya, bu delilere akıl vermesi ve onların, Rusya’yı yok etme isteğinin dünyanın sonu anlamına geleceğini anlamasına yardımcı olması için dua ediyoruz” diye kaydetti.
Tüm insanların, birbirine bağımlı olduğu, bu dünyanın kırılgan olduğu ve öncelikle yaşam ve tanrıya inancı korumaya odaklanan ortak değerler ve amaçlar için çalışmaları gerektiği anlayışını kazanması için dua ettiklerini söyleyen Patrik Kirill, şöyle devam etti: “Rabbimizin, Rus topraklarını, yetkililerimizi, Ortodoks inanca sahip ülke liderimizi, ordumuzu terk etmeyeceğine ve Rusya’nın gerekirse kendi toprağını ve halkını savunma gücüne sahip olacağına inanıyoruz. Tanrı, işerin böyle bir hesaplaşmaya varmasına müsaade etmesin, hepimizi barıştırsın, sakinleştirsin ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için herkesin birlikte çalışmasına yardım etsin.”
Rusya lideri Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
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