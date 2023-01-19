https://sputniknews.com.tr/20230119/patrik-kirillden-rusya-kaybederse-dunyanin-sonu-gelir-uyarisi-1065936119.html
Patrik Kirill’den ‘Rusya kaybederse dünyanın sonu gelir’ uyarısı
Patrik Kirill’den ‘Rusya kaybederse dünyanın sonu gelir’ uyarısı
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Rusya’nın mevcut koşullarda yenilmesinin tüm dünya için feci sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T19:14+0300
2023-01-19T19:14+0300
2023-01-19T19:14+0300
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patrik kirill
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Patrik Kirill, “Bugün dünyaya, ülkemize ve tüm insan ırkına yönelik çok büyük tehditler meydana geliyor. Çünkü bazı çılgın insanlar, güçlü silahlara sahip, nesilden nesile her zaman kazanmaya motive olmuş, hiçbir düşmana teslim olmamış, her zaman galip gelmiş çok güçlü insanların yaşadığı büyük Rusya devletini mevcut koşullarda yenebilecekleri veya yeniden formatlayabilecekleri fikrine sahip. Rus insanına kendi değerlerini dayatabileceklerini düşünüyorlar. Oysa buna değer bile denemez. Amaç, Rusları da diğerleri gibi dünyanın büyük kısmını kontrol etme gücüne sahip olanlara boyun eğdirmek” diye konuştu.Patrik, “Tanrıya, bu delilere akıl vermesi ve onların, Rusya’yı yok etme isteğinin dünyanın sonu anlamına geleceğini anlamasına yardımcı olması için dua ediyoruz” diye kaydetti.Tüm insanların, birbirine bağımlı olduğu, bu dünyanın kırılgan olduğu ve öncelikle yaşam ve tanrıya inancı korumaya odaklanan ortak değerler ve amaçlar için çalışmaları gerektiği anlayışını kazanması için dua ettiklerini söyleyen Patrik Kirill, şöyle devam etti: “Rabbimizin, Rus topraklarını, yetkililerimizi, Ortodoks inanca sahip ülke liderimizi, ordumuzu terk etmeyeceğine ve Rusya’nın gerekirse kendi toprağını ve halkını savunma gücüne sahip olacağına inanıyoruz. Tanrı, işerin böyle bir hesaplaşmaya varmasına müsaade etmesin, hepimizi barıştırsın, sakinleştirsin ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için herkesin birlikte çalışmasına yardım etsin.”
https://sputniknews.com.tr/20230119/peskovdan-zelenskiye-rusya-ile-putin-var-ve-var-olacak-1065920424.html
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rusya, ukrayna, patrik kirill, rusya ortodoks kilisesi
Patrik Kirill’den ‘Rusya kaybederse dünyanın sonu gelir’ uyarısı
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Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Rusya’nın mevcut koşullarda yenilmesinin tüm dünya için feci sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.
Patrik Kirill, “Bugün dünyaya, ülkemize ve tüm insan ırkına yönelik çok büyük tehditler meydana geliyor. Çünkü bazı çılgın insanlar, güçlü silahlara sahip, nesilden nesile her zaman kazanmaya motive olmuş, hiçbir düşmana teslim olmamış, her zaman galip gelmiş çok güçlü insanların yaşadığı büyük Rusya devletini mevcut koşullarda yenebilecekleri veya yeniden formatlayabilecekleri fikrine sahip. Rus insanına kendi değerlerini dayatabileceklerini düşünüyorlar. Oysa buna değer bile denemez. Amaç, Rusları da diğerleri gibi dünyanın büyük kısmını kontrol etme gücüne sahip olanlara boyun eğdirmek” diye konuştu.
Patrik, “Tanrıya, bu delilere akıl vermesi ve onların, Rusya’yı yok etme isteğinin dünyanın sonu anlamına geleceğini anlamasına yardımcı olması için dua ediyoruz” diye kaydetti.
Tüm insanların, birbirine bağımlı olduğu, bu dünyanın kırılgan olduğu ve öncelikle yaşam ve tanrıya inancı korumaya odaklanan ortak değerler ve amaçlar için çalışmaları gerektiği anlayışını kazanması için dua ettiklerini söyleyen Patrik Kirill, şöyle devam etti: “Rabbimizin, Rus topraklarını, yetkililerimizi, Ortodoks inanca sahip ülke liderimizi, ordumuzu terk etmeyeceğine ve Rusya’nın gerekirse kendi toprağını ve halkını savunma gücüne sahip olacağına inanıyoruz. Tanrı, işerin böyle bir hesaplaşmaya varmasına müsaade etmesin, hepimizi barıştırsın, sakinleştirsin ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için herkesin birlikte çalışmasına yardım etsin.”