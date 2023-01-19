https://sputniknews.com.tr/20230119/ovur-baykar-tepkisinin-arkasinda-turkiyeye-vurulan-pranga-var-babacan-bu-cizginin-son-versiyonu-1065917970.html
Övür: Baykar tepkisinin arkasında Türkiye'ye vurulan pranga var, Babacan bu çizginin son versiyonu
Övür: Baykar tepkisinin arkasında Türkiye'ye vurulan pranga var, Babacan bu çizginin son versiyonu
Sabah gazetesi yazarı Övür, DEVA Partisi lideri Babacan'ın Baykar ile ilgili açıklamalarına yönelik "Özel bir şirket olan Baykar'a yönelik tepkilerin arka... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T13:21+0300
2023-01-19T13:21+0300
2023-01-19T13:21+0300
politika
türkiye
siyaset
ali babacan
baykar savunma
baykar aş
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın SİHA'lara ilişkin "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözlerine ilişkin Sabah gazetesinden Mahmut Övür, tepkisini bugünkü yazısı ile dile getirdi."Özel bir şirket olan Baykar'a yönelik tepkilerin arka planında aslında Türkiye'ye vurulan prangaların öyküsü var. O prangaları parçalamak hiç kolay olmadı ve hâlâ içeride o prangaların devam etmesini isteyenler var. Baykar'a "Dokunacağız" diye saldıran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu çizginin siyasetteki son versiyonu." diyen Övür, yerli üretimin engellenmesine ilişkin tarihten örnekler verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230118/selcuk-bayraktardan-ali-babacana-gonderme-sadece-aziz-milletimizin-evlatlari-dokunabilir-1065861515.html
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türkiye, siyaset, ali babacan, baykar savunma, baykar aş
türkiye, siyaset, ali babacan, baykar savunma, baykar aş
Övür: Baykar tepkisinin arkasında Türkiye'ye vurulan pranga var, Babacan bu çizginin son versiyonu
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Sabah gazetesi yazarı Övür, DEVA Partisi lideri Babacan'ın Baykar ile ilgili açıklamalarına yönelik "Özel bir şirket olan Baykar'a yönelik tepkilerin arka planında aslında Türkiye'ye vurulan prangaların öyküsü var. Baykar'a "Dokunacağız" diye saldıran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu çizginin siyasetteki son versiyonu" dedi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın SİHA'lara
ilişkin "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız
" sözlerine ilişkin Sabah gazetesinden Mahmut Övür, tepkisini
bugünkü yazısı
ile dile getirdi.
"Özel bir şirket olan Baykar'a yönelik tepkilerin arka planında aslında Türkiye'ye vurulan prangaların öyküsü var. O prangaları parçalamak hiç kolay olmadı ve hâlâ içeride o prangaların devam etmesini isteyenler var. Baykar'a "Dokunacağız" diye saldıran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu çizginin siyasetteki son versiyonu." diyen Övür, yerli üretimin engellenmesine ilişkin tarihten örnekler verdi:
""Gerçekten de isyan etmemek mümkün değil. ABD'yle ikili askeri antlaşmalarla devam eden ve 40'lı yıllarda başlayan kuşatma, başta uçak fabrikaları olmak üzere yerli üretimi nasıl durdurduysa bugün de aynı şey yapılmak isteniyor. Dün Nuri Demirağ'ın önü kesenler ile bugün Baykar'a saldıranların aynı masa etrafında buluşmaları tesadüf değil. Yeni sömürgeciliğin teorik altyapısı da "Biz yapamayız, ithal edelim" zihniyeti üzerine kurulmuştu. Öyle kurulmuştu ki, 40'lı yılların sonunda Hava Kuvvetleri Komutanı şöyle bir gerekçe uyduracaktı: "Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken uçak fabrikanıza sipariş verirsem yarın bu millet beni asar." Artık Türkiye uçağından traktörüne, otomobilden beyaz eşyaya, hatta iğne-ipliğine kadar her şeyi ithal eden bir ülke olacaktı. Bunu sürdüren güçlü bir "ithalatlobisi" de vardı. Faiz ve kriz lobisinden daha güçlü bir lobiydi bu... Eski siyasetçiler, askerler ve bürokratlardan oluşan lobiciler, yerli üretim olmasın diye de ellerinden geleni yaptı."