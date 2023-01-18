https://sputniknews.com.tr/20230118/selcuk-bayraktardan-ali-babacana-gonderme-sadece-aziz-milletimizin-evlatlari-dokunabilir-1065861515.html

Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a gönderme: Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a gönderme: Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın SİHA'lara ilişkin "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözlerine gönderme yapan... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T08:27+0300

2023-01-18T08:27+0300

2023-01-18T08:27+0300

türkiye

baykar aş

siha

silahlı iha (siha)

selçuk bayraktar

deva partisi

ali babacan

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'la ilgili sarf ettiği "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor. SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz" ifadeleri gündemdeki yerini koruyor.Tartışma yaratan açıklamaya Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yanıt geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Kızılelma'ya dokunan çocukların fotoğraflarını paylaşarak, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." notunu düştü.Daha önce de Babacan'ın iddialarına yanıt veren Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230117/haluk-bayraktardan-ali-babacana-cevap-konuyu-tersine-gosterme-cabasi-1065822248.html

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baykar aş, siha, silahlı iha (siha), selçuk bayraktar, deva partisi, ali babacan