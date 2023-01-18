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https://sputniknews.com.tr/20230118/selcuk-bayraktardan-ali-babacana-gonderme-sadece-aziz-milletimizin-evlatlari-dokunabilir-1065861515.html
Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a gönderme: Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir
Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a gönderme: Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın SİHA'lara ilişkin "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözlerine gönderme yapan... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T08:27+0300
2023-01-18T08:27+0300
türkiye
baykar aş
siha
silahlı iha (siha)
selçuk bayraktar
deva partisi
ali babacan
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'la ilgili sarf ettiği "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor. SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz" ifadeleri gündemdeki yerini koruyor.Tartışma yaratan açıklamaya Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yanıt geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Kızılelma'ya dokunan çocukların fotoğraflarını paylaşarak, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." notunu düştü.Daha önce de Babacan'ın iddialarına yanıt veren Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230117/haluk-bayraktardan-ali-babacana-cevap-konuyu-tersine-gosterme-cabasi-1065822248.html
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baykar aş, siha, silahlı iha (siha), selçuk bayraktar, deva partisi, ali babacan
baykar aş, siha, silahlı iha (siha), selçuk bayraktar, deva partisi, ali babacan

Selçuk Bayraktar'dan Ali Babacan'a gönderme: Sadece aziz milletimizin evlatları dokunabilir

08:27 18.01.2023
© AASelçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın SİHA'lara ilişkin "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın dokunacağız" sözlerine gönderme yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'la ilgili sarf ettiği "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor. SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz" ifadeleri gündemdeki yerini koruyor.
Tartışma yaratan açıklamaya Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yanıt geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Kızılelma'ya dokunan çocukların fotoğraflarını paylaşarak, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." notunu düştü.
Daha önce de Babacan'ın iddialarına yanıt veren Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" demişti.
Türk savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
TÜRKİYE
Haluk Bayraktar’dan Ali Babacan’a cevap: Konuyu tersine gösterme çabası
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