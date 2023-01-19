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Osman Müftüoğlu: Maskeli günler geri mi geliyor?
Osman Müftüoğlu: Maskeli günler geri mi geliyor?
Osman Müftüoğlu, "Eğer gerekli özeni göstermez, bazı basit ve bildik tedbirleri yeniden, dikkatle ve samimiyetle uygulamaya koymazsak normal hayatta olmasa da... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
kovid-19
koronavirüs
omicron
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Hürriyet yazarı İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, omicron vakalarındaki artışa dikkat çekti ve DSÖ yetkilisi Catherine Smallwood'un, “Ülkeler arası yolculuklarda COVID-19 testi istenmesinin gerekebileceğinin, özellikle uçak yolculuklarında -bilhassa uzun uçak yolculuklarında- yolcuların maske takmalarının uygun olacağını” tavsiyesini bugünkü yazısında paylaştı.Müftüoğlu, yazısına şu şekilde devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230117/prof-dr-ozkayadan-kovid-19-aciklamasi-kraken-varyanti-geliyor-1065850858.html
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türkiye, kovid-19, koronavirüs, omicron, maske
türkiye, kovid-19, koronavirüs, omicron, maske

Osman Müftüoğlu: Maskeli günler geri mi geliyor?

10:16 19.01.2023
© AAİstiklal Caddesi - İstanbul - maske
İstiklal Caddesi - İstanbul - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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Osman Müftüoğlu, "Eğer gerekli özeni göstermez, bazı basit ve bildik tedbirleri yeniden, dikkatle ve samimiyetle uygulamaya koymazsak normal hayatta olmasa da en azından toplu taşıma araçlarında önümüzdeki birkaç ay için “maskeli günler”e yeniden dönebiliriz" dedi.
Hürriyet yazarı İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, omicron vakalarındaki artışa dikkat çekti ve DSÖ yetkilisi Catherine Smallwood'un, “Ülkeler arası yolculuklarda COVID-19 testi istenmesinin gerekebileceğinin, özellikle uçak yolculuklarında -bilhassa uzun uçak yolculuklarında- yolcuların maske takmalarının uygun olacağını” tavsiyesini bugünkü yazısında paylaştı.
Müftüoğlu, yazısına şu şekilde devam etti:
"Bence bu uyarının dikkate alınmasında ve en azından toplu taşıma araçları ve uçaklarda maske kullanımı meselesinin yeniden gündeme getirilmesinde fayda var. Bunu bir zorunluluk olarak düşünmemeli, “bir tedbir” gibi kabullenmeliyiz. Özellikle sömestr tatili nedeniyle artacak olan uçak yolculuklarında maske ile korunma meselesinin yeniden dikkate alınmasında fayda var."
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