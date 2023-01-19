Osman Müftüoğlu: Maskeli günler geri mi geliyor?

"Bence bu uyarının dikkate alınmasında ve en azından toplu taşıma araçları ve uçaklarda maske kullanımı meselesinin yeniden gündeme getirilmesinde fayda var. Bunu bir zorunluluk olarak düşünmemeli, “bir tedbir” gibi kabullenmeliyiz. Özellikle sömestr tatili nedeniyle artacak olan uçak yolculuklarında maske ile korunma meselesinin yeniden dikkate alınmasında fayda var."