https://sputniknews.com.tr/20230117/prof-dr-ozkayadan-kovid-19-aciklamasi-kraken-varyanti-geliyor-1065850858.html

Prof. Dr. Özkaya'dan Kovid-19 açıklaması: 'Kraken varyantı geliyor'

Prof. Dr. Özkaya'dan Kovid-19 açıklaması: 'Kraken varyantı geliyor'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Avrupa’da görülen omicron'un alt varyantı olan ’kraken’ varyantının Türkiye'de de önümüzdeki günlerde... 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T20:58+0300

2023-01-17T20:58+0300

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koronavirüs

şevket özkaya

omicron

kraken

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs

abd

avrupa

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ABD'de hızla yayılan "Kraken" isimli, Kovid-19'a yol açan omicron alt varyantının Avrupa ile birlikte Türkiye'de de yaygın hale gelebileceği belirtildi.'Kraken’ varyantının ABD ve Avrupa’da hızla yayıldığını ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.'Ölümcül olup olmadığını yaşayarak göreceğiz'Kraken varyantının çok hızlı bulaşan ve toplum içinde çok hızlı yayılan bir virüs olduğunu bildiklerini söyleyen Dr. Özkaya, şu bilgileri paylaştı:11 bin Kovid-19 hastası üzerinde yapılan incelemeler3 yıl boyunca yaklaşık 11 bin Kovid-19 vakasını geriye yönelik inceledikleri zaman çok ilginç sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Özkaya, "Sağlık Bakanlığımızın isteği ile de bunu uluslararası literatürde de kazandırdık. Gerçekten Kovid-19 bize ne yaptı sorusunu hastaların bulgularından çok iyi öğrendik. Artık virüsü de hastalığı da tanıyoruz. Özellikle bu virüsü vücudumuza aldığımız zaman kişinin kendi kanını öyle zararlı tahrip edici hale getiriyor ki, küçük kan damarları tahrip oluyor ve hastaların bir kısmını solunum yetmezliğinden kaybediyoruz. Ama küçük kılcal kan damarlarının bütün organları etkilediği için de çeşitli organ tutumları da gördük. Artık bu virüsü tanıyoruz ve nasıl baş edeceğimizi biliyoruz. Önümüzdeki günlerde ağır vakalar gelmeye başladığında elimiz daha güçlü şekilde hastalarımızı tedavi edeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230112/rusyada-ilk-kraken-vakasi-kaydedildi-1065680802.html

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şevket özkaya, omicron, kraken, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, abd, avrupa