https://sputniknews.com.tr/20230117/prof-dr-ozkayadan-kovid-19-aciklamasi-kraken-varyanti-geliyor-1065850858.html
Prof. Dr. Özkaya'dan Kovid-19 açıklaması: 'Kraken varyantı geliyor'
Prof. Dr. Özkaya'dan Kovid-19 açıklaması: 'Kraken varyantı geliyor'
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Avrupa’da görülen omicron'un alt varyantı olan ’kraken’ varyantının Türkiye'de de önümüzdeki günlerde... 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T20:58+0300
2023-01-17T20:58+0300
2023-01-17T21:00+0300
koronavirüs
şevket özkaya
omicron
kraken
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs
abd
avrupa
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ABD'de hızla yayılan "Kraken" isimli, Kovid-19'a yol açan omicron alt varyantının Avrupa ile birlikte Türkiye'de de yaygın hale gelebileceği belirtildi.'Kraken’ varyantının ABD ve Avrupa’da hızla yayıldığını ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.'Ölümcül olup olmadığını yaşayarak göreceğiz'Kraken varyantının çok hızlı bulaşan ve toplum içinde çok hızlı yayılan bir virüs olduğunu bildiklerini söyleyen Dr. Özkaya, şu bilgileri paylaştı:11 bin Kovid-19 hastası üzerinde yapılan incelemeler3 yıl boyunca yaklaşık 11 bin Kovid-19 vakasını geriye yönelik inceledikleri zaman çok ilginç sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Özkaya, "Sağlık Bakanlığımızın isteği ile de bunu uluslararası literatürde de kazandırdık. Gerçekten Kovid-19 bize ne yaptı sorusunu hastaların bulgularından çok iyi öğrendik. Artık virüsü de hastalığı da tanıyoruz. Özellikle bu virüsü vücudumuza aldığımız zaman kişinin kendi kanını öyle zararlı tahrip edici hale getiriyor ki, küçük kan damarları tahrip oluyor ve hastaların bir kısmını solunum yetmezliğinden kaybediyoruz. Ama küçük kılcal kan damarlarının bütün organları etkilediği için de çeşitli organ tutumları da gördük. Artık bu virüsü tanıyoruz ve nasıl baş edeceğimizi biliyoruz. Önümüzdeki günlerde ağır vakalar gelmeye başladığında elimiz daha güçlü şekilde hastalarımızı tedavi edeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230112/rusyada-ilk-kraken-vakasi-kaydedildi-1065680802.html
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şevket özkaya, omicron, kraken, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, abd, avrupa
şevket özkaya, omicron, kraken, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, abd, avrupa
Prof. Dr. Özkaya'dan Kovid-19 açıklaması: 'Kraken varyantı geliyor'
20:58 17.01.2023 (güncellendi: 21:00 17.01.2023) Abone ol
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Avrupa’da görülen omicron'un alt varyantı olan ’kraken’ varyantının Türkiye'de de önümüzdeki günlerde görülmeye başlanabileceğini belirterek, "Bu varyantın ölümcül olup olmadığını yaşayarak göreceğiz" dedi.
ABD'de hızla yayılan "Kraken" isimli, Kovid-19'a yol açan omicron alt varyantının Avrupa ile birlikte Türkiye'de de yaygın hale gelebileceği belirtildi.
'Kraken’ varyantının ABD ve Avrupa’da hızla yayıldığını ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'Ölümcül olup olmadığını yaşayarak göreceğiz'
Kraken varyantının çok hızlı bulaşan ve toplum içinde çok hızlı yayılan bir virüs olduğunu bildiklerini söyleyen Dr. Özkaya, şu bilgileri paylaştı:
"Önümüzdeki günlerdi önceki varyantlar gibi ölümcül olup olmadığını yaşayarak göreceğiz. Hastaların büyük bir kısmı boğaz ağrısı, kuru öksürük, eklem ve baş ağrıları ile geliyorlar. Son günlerde özellikle Kovid-19'un ilk zamanlarında gördüğümüz tat ve koku kaybı da bu yeni varyantla aramıza döndüğünü görüyoruz. Hem Uzak Doğu'da hem de Avrupa ve Amerika’da artan vakalar ülkemizde de bir panik havası oluşturacak mı diye sorarsanız şu an Uzak Doğu'daki, Çin’deki vakalar bizi etkilemiyor ama Amerika’daki ve Avrupa’daki bu kraken alt varyantı ülkemizde de önümüzdeki günlerde görünmeye başlanacaktır. Ama hala omicron virüsüne karşı mevcut aşıların koruyucu olduğunu biliyoruz ve ağır vakaları çok görebileceğimizi düşünmüyoruz. Yılbaşından sonra yoğun bakım vakalarının sayısında da bir artış var. Ama şu an ölümcül bir virüs olarak değerlendirmiyoruz. Yine grip tarzı semptomlarla seyir ettiğini biliyoruz."
11 bin Kovid-19 hastası üzerinde yapılan incelemeler
3 yıl boyunca yaklaşık 11 bin Kovid-19 vakasını geriye yönelik inceledikleri zaman çok ilginç sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Özkaya, "Sağlık Bakanlığımızın isteği ile de bunu uluslararası literatürde de kazandırdık. Gerçekten Kovid-19 bize ne yaptı sorusunu hastaların bulgularından çok iyi öğrendik. Artık virüsü de hastalığı da tanıyoruz. Özellikle bu virüsü vücudumuza aldığımız zaman kişinin kendi kanını öyle zararlı tahrip edici hale getiriyor ki, küçük kan damarları tahrip oluyor ve hastaların bir kısmını solunum yetmezliğinden kaybediyoruz. Ama küçük kılcal kan damarlarının bütün organları etkilediği için de çeşitli organ tutumları da gördük. Artık bu virüsü tanıyoruz ve nasıl baş edeceğimizi biliyoruz. Önümüzdeki günlerde ağır vakalar gelmeye başladığında elimiz daha güçlü şekilde hastalarımızı tedavi edeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.