https://sputniknews.com.tr/20230112/rusyada-ilk-kraken-vakasi-kaydedildi-1065680802.html

Rusya'da ilk 'Kraken' vakası

Rusya'da ilk 'Kraken' vakası

Kovid-19'a yol açan 'Kraken' ismi verilen Omikron alt varyantının neden olduğu ilk vakanın Rusya’nın Penza Bölgesi’nde kayıtlara geçtiği bildirildi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T16:44+0300

2023-01-12T16:44+0300

2023-01-12T16:48+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

kovid-19

kraken

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre 'Kraken-XBB.1.5' adı verilen Omicron’un alt varyantının neden olduğu ilk vaka, Rusya’nın Penza Bölgesi’nde kaydedildi. Açıklamada, “SARS-CoV-2 genom dizileme verilerinin izlenmesi çerçevesinde, Penza Bölgesi’nde Omikron alt varyant virüsü XBB.1.5 Kraken’in neden olduğu ilk enfeksiyon vakası kaydedildi” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca şu anda Rusya’da Omicron varyantının birçok türüne rastlandığını, ancak BA.5 türünün baskın olmaya devam ettiği, 2021’in ikinci yarısında geniş bir biçimde yayılan ‘Delta’ varyantına ise geçtiğimiz yılın sonbaharında nadiren rastlandığı bilgisi verildi. Rospotrebnadzor, “Son aylarda farklı suşlar tespit edilmemiştir” vurgusunu yaptı. Daha önce ‘Kraken’ alt varyantının oldukça bulaşıcı olduğu, ancak hastalığın seyrinin hafif olarak değerlendirildiği açıklanmıştı.

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rusya, koronavirüs, kovid-19, kraken