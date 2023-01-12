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Rusya'da ilk 'Kraken' vakası
Rusya'da ilk 'Kraken' vakası
Kovid-19'a yol açan 'Kraken' ismi verilen Omikron alt varyantının neden olduğu ilk vakanın Rusya’nın Penza Bölgesi’nde kayıtlara geçtiği bildirildi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T16:44+0300
2023-01-12T16:48+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
kovid-19
kraken
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre 'Kraken-XBB.1.5' adı verilen Omicron’un alt varyantının neden olduğu ilk vaka, Rusya’nın Penza Bölgesi’nde kaydedildi. Açıklamada, “SARS-CoV-2 genom dizileme verilerinin izlenmesi çerçevesinde, Penza Bölgesi’nde Omikron alt varyant virüsü XBB.1.5 Kraken’in neden olduğu ilk enfeksiyon vakası kaydedildi” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca şu anda Rusya’da Omicron varyantının birçok türüne rastlandığını, ancak BA.5 türünün baskın olmaya devam ettiği, 2021’in ikinci yarısında geniş bir biçimde yayılan ‘Delta’ varyantına ise geçtiğimiz yılın sonbaharında nadiren rastlandığı bilgisi verildi. Rospotrebnadzor, “Son aylarda farklı suşlar tespit edilmemiştir” vurgusunu yaptı. Daha önce ‘Kraken’ alt varyantının oldukça bulaşıcı olduğu, ancak hastalığın seyrinin hafif olarak değerlendirildiği açıklanmıştı.
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rusya, koronavirüs, kovid-19, kraken
rusya, koronavirüs, kovid-19, kraken

Rusya'da ilk 'Kraken' vakası

16:44 12.01.2023 (güncellendi: 16:48 12.01.2023)
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya - koronavirüs
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Kovid-19'a yol açan 'Kraken' ismi verilen Omikron alt varyantının neden olduğu ilk vakanın Rusya’nın Penza Bölgesi’nde kayıtlara geçtiği bildirildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre 'Kraken-XBB.1.5' adı verilen Omicron’un alt varyantının neden olduğu ilk vaka, Rusya’nın Penza Bölgesi’nde kaydedildi.
Açıklamada, “SARS-CoV-2 genom dizileme verilerinin izlenmesi çerçevesinde, Penza Bölgesi’nde Omikron alt varyant virüsü XBB.1.5 Kraken’in neden olduğu ilk enfeksiyon vakası kaydedildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca şu anda Rusya’da Omicron varyantının birçok türüne rastlandığını, ancak BA.5 türünün baskın olmaya devam ettiği, 2021’in ikinci yarısında geniş bir biçimde yayılan ‘Delta’ varyantına ise geçtiğimiz yılın sonbaharında nadiren rastlandığı bilgisi verildi.
Rospotrebnadzor, “Son aylarda farklı suşlar tespit edilmemiştir” vurgusunu yaptı.
Daha önce ‘Kraken’ alt varyantının oldukça bulaşıcı olduğu, ancak hastalığın seyrinin hafif olarak değerlendirildiği açıklanmıştı.
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